4 mln zł kosztowała budowa kładki nad rzeką Ślęzą we Wrocławiu, którą w weekend oddano do użytku. Inwestycja finansowana z Polskiego Ładu połączyła dwa osiedla - Muchobór Wielki z Muchoborem Małym.

30-metrowa kładka nad Ślęzą od Muchoboru Małego stanowi przedłużenie ul. Francuskiej, z kolei od Muchoboru Wielkiego - ul. Trawowej. Budowa przeprawy kosztowała 4 mln zł i został sfinansowana z Polskiego Ładu - poinformował lę wrocławski magistrat.



Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił, że w tym roku w mieście oddawane do użytku są zarówno duże inwestycje, o wartości kilkuset milionów, jaki i mniejsze - takie jak kładka nad Ślęzą. One mają ogromne znaczenie dla m.in. codziennej komunikacji wrocławian - powiedział Sutryk.



Bartłomiej Tylkowski, przewodniczący zarządu osiedla Muchobór Wielki, pokreślił z kolei, że kładka nad Ślęzą usprawni komunikację pomiędzy oboma Muchoborami. Umożliwi też dostęp do terenów rekreacyjnych nad rzeką oraz do ogródków działkowych. W przyszłości połączy także planowane drogi rowerowe z już istniejącymi, tworząc nowy korytarz - wskazał Tylkowski.



Sutryk dodał, że prace związane z budową ścieżek rowerowych i chodników od ulic Tramwajowej i Francuskiej rozpoczną się w sierpniu i we wrześniu.