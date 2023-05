Promocja zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej to cel kampanii Rowerowy Maj. Jej kolejna edycja rusza dziś we Wrocławiu. Rok temu uczestniczyło w niej ponad 25 tysięcy uczniów i dzieci ze 114 szkół podstawowych i przedszkoli. Organizatorzy mają nadzieję, że pobity zostanie kolejny rekord.

Rowerowy gąszcz pod jedną ze szkół / Urząd Miasta we Wrocławiu /

Rywalizacja rusza 4 maja i potrwa do 31 maja.

Zasady kampanii są proste - każdy przedszkolak i uczeń, który w maju dotrze na zajęcia na rowerze albo hulajnodze dostanie naklejkę do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Klasy, szkoły oraz uczestnicy, którzy wykazali się najwyższą frekwencją dostaną nagrody.

W tym roku liczymy na kolejne frekwencyjne rekordy, gdyż już teraz wiemy, że do udziału zgłosiło się 131 placówek. To, co w maju możemy obserwować pod wrocławskimi szkołami, czyli całą masę zaparkowanych hulajnóg i rowerów, to również zasługa rodziców, którzy wspierają swoje dzieci i niejednokrotnie sami również w tym czasie przesiadają się na rowery -mówi Urszula Jagielnicka z Biura Zrównoważonej Mobilności.

Nagrody to wyjścia do kin, teatrów czy parków rozrywki od partnerów akcji. Najlepsze przedszkola otrzymają również nagrody finansowe ufundowane przez miasto: za zajęcia pierwszego miejsca: 7000 zł, drugiego 5000 zł, trzeciego 2500 zł.

Szkoły będą walczyć o tytuł "Najbardziej mobilnie-aktywnej szkoły we Wrocławiu". Rowerowy maj to tylko jeden z elementów, który może je do tego przybliżyć. By zdobyć tytuł szkoły muszą uzbierać maksymalnie sto punktów w ramach siedmiu działań. Najwyżej punktowana jest realizacja przez szkoły kursów na kartę rowerową, Dodatkowe 10 punktów uzyskają te szkoły, które przeprowadzą je w stylu holenderskim.

Dla najlepszych szkół przygotowano nagrody pieniężne w wysokości 12, 8 i 6 tysięcy złotych za kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce.