Znaczki pocztowe wydane w Ukrainie podczas wojny można od dziś oglądać w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Upamiętniają ważne wydarzenia, jak na przykład obrona Wyspy Węży na Morzu Czarnym.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

24 lutego minął rok od brutalnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Mimo ogromnych strat Ukraina się broni, a ukraińskie instytucje państwowe starają się funkcjonować normalnie.

Należy do nich UKRPOSHTA - Poczta Ukrainy. To ona we współpracy z Muzeum Poczty i Telekomunikacji przygotowała ekspozycję "Ukraińskie znaczki wojny", która jest prezentacją wybranych znaczków pocztowych wydanych w Ukrainie podczas wojny.

Jeden z nich upamiętnia słynne na całym świecie słowa skierowane przez ukraińskich obrońców Wyspy Węży na Morzu Czarnym do załogi rosyjskiego okrętu marynarki wojennej.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Na tym znaczku widać żołnierza i okręt wojenny. Chyba dwa miesiące później wydano kolejny znaczek, który wygląda bardzo podobnie, ale nie ma tam już okrętu, ponieważ został unicestwiony - tłumaczy Agnieszki Dziedzic, dyrektor wrocławskiego Muzeum Poczty i Telekomunikacji.

Na wystawie zobaczymy też znaczek upamiętniający kradzież rosyjskiego czołgu, który jest ciągnięty przez traktor. Inny jest poświęcony ukraińskiemu psu saperskiemu o imieniu Patron. Kolejny ze znaczków nawiązuje do wysadzenia mostu krymskiego. Pozostałe pokazują żołnierzy czy sprzęt wojenny.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Wydawanie znaczków pocztowych podczas wojny stało się swego rodzaju formą do przekazywania pewnych idei. Znaczki zawsze były nie tylko dowodem zapłaty za przesyłkę, ale również niosły różne treści. W czasie wojny jest to szczególnie istotna kwestia. Często jest to składanie hołdu żołnierzom, walczącym obywatelom a także po prostu dodawanie ducha walki narodowi - dodaje Agnieszki Dziedzic.

Ekspozycja "Ukraińskie znaczki wojny" będzie dostępna dla zwiedzających do końca czerwca.