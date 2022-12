Szopki umieszczone w metalowej konewce, drewnianej solniczce czy starej gitarze, prace nawiązujące do toczącej się obecnie wojny, a także nawołujące do pokoju na świecie - takie między innymi realizacje można oglądać na pokonkursowej wystawie szopek betlejemskich. Ich autorami są dzieci i młodzież z Dolnego Śląska, uczestniczki i uczestnicy XXX edycji Wojewódzkiego Konkursu Rzeźbiarskiego organizowanego przez Galerię Twórczości Plastycznej Młodych działającą w Młodzieżowym Domu Kultury "Śródmieście" we Wrocławiu. Jak co roku zaskakuje wyobraźnia i kreatywność młodych autorów.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Konkurs „Najpiękniejsza szopka betlejemska 2022” / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Materiały prasowe We wnętrzach Muzeum Etnograficznego prezentowane są najciekawsze realizacje rzeźbiarskie wykonane przez dzieci i młodzież z wrocławskich i dolnośląskich szkół, placówek wychowawczych oraz domów kultury. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z tematem "Święta Rodzina - narodziny", po raz kolejny udowadniając, że wyobraźnia i twórcza kreatywność młodych artystów nie mają granic. Wybór nagrodzonych szopek nie był prosty Prace dzieci i młodzieży odznaczały się bardzo wysokim poziomem artystycznym, stąd liczne nagrody i wyróżnienia, którymi chcieliśmy docenić starania wielu uczestników" - mówi Joanna Kurbiel z Muzeum Etnograficznego. / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Materiały prasowe Szczególną uwagę jurorów zwróciły dwie realizacje - urzekająca w swojej prostocie szopka Kornelii Niemczyk oraz praca Nel Drewniak, która z kamieni i piasku wiernie odtworzyła surowy klimat pustynnej wioski, przywodzący na myśl autentyczny widok miejsca narodzenia Dzieciątka Jezu - podkreśliła Joanna Kurbiel. / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Materiały prasowe Szopki wykonane są w różnych technikach Przeważają naturalne materiały, jak drewno, kamienie, mech, liście, szyszki, orzechy, pióra, ale też makaron i pierniki. Zaskakują szopki wzorowane na lasach w słoiku czy wykonane z kolorowych koralików do prasowania. Nie brakuje realizacji bazujących na recyklingu i ponownym wykorzystaniu puszki po ciastkach, metalowej konewki, pluszowej maskotki, drewnianej solniczki i niciarki, a nawet gitary. / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Materiały prasowe We wrocławskim Muzeum Etnograficznym można oglądać 64 prace rzeźbiarskie, wykonane przez 87 autorów z 19 dolnośląskich szkół i pracowni plastycznych. Wystawa "Najpiękniejsza szopka betlejemska" prezentowana jest do 29 stycznia 2023. Zobacz również: ​MPK Kraków i policja zacieśniają współpracę. Chodzi o monitoring

