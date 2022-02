Najważniejsze i najcenniejsze obiekty ze skarbca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu zostaną pokazane w synagodze pod Białym Bocianem. Otwarcie wystawy, która powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym, zaplanowano jesienią.

Obiekty ze skarbca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu / Arkadiusz Podstawka / Materiały prasowe

Ekspozycja to część większego projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Wrocławia, na który złożą się także wykłady i koncerty muzyki żydowskiej.

To projekt przewidziany na lata. Gmina Wyznaniowa Żydowska po raz pierwszy realizuje taki duży projekt i bardzo byśmy chcieli, żeby był on znaczący nie tylko dla nas, ale również dla Wrocławia. Eksponaty, od wielu lat przechowywane w skarbcu, nie są znane nawet członkom naszej wspólnoty. Myślę, że to ogromne marnotrawstwo dobra kultury żydowskiej, naszego wspólnego dziedzictwa - mówi przewodnicząca zarządu Gminy Żydowskiej Klara Kołodziejska-Połtyn.

Skarbiec Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu zawiera ponad sto zabytków, m.in. wyroby ze srebra, tekstylia i liczne zwoje Tory. Srebrne przedmioty wykonane zostały przez złotników we Wrocławiu, Pradze, Wiedniu czy Berlinie.

Świecznik ze skarbca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu / Arkadiusz Podstawka / Materiały prasowe

Prawdopodobnie to pozostałości niegdyś bogatej kolekcji Muzeum Żydowskiego we Wrocławiu, które zostało ograbione podczas II wojny światowej. Część obiektów znajdujących się w skarbcu została przywieziona do Wrocławia po 1945 r. wraz z żydowskimi repatriantami z terenów dawnego Związku Radzieckiego.

Kurator przyszłej wystawy Jacek Witecki podkreśla, że kiedy po raz pierwszy obejrzał przedmioty ze skarbca był zaskoczony ich różnorodnością. Naszym pierwszym zadaniem jako muzealników, konserwatorów będzie nadanie tym obiektom waloru wystawienniczego - mówi. Są tu różne wspaniałe dzieła, niektóre sygnowane, dzięki czemu będzie je można przypisać określonym mistrzom złotniczym. Wiele z nich ma bardzo ciekawe sygnatury fundacyjne - co pozwoli zagłębić się w sprawy społeczności żydowskiej Wrocławia. Z pewnością czekają nas niezwykłe odkrycia - uważa Witecki.

Wstępnie wybrano ok. 50 obiektów, które zostaną poddane zabiegom konserwatorskim. Wystawa w miarę postępu prac będzie poszerzana.

Obiekty ze skarbca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu / Arkadiusz Podstawka / Materiały prasowe

W 1929 roku w Śląskim Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności we Wrocławiu zorganizowano największą w Europie wystawę zatytułowaną "Żydowskie dziedzictwo 1050-1850 na Śląsku". Zaprezentowano na niej 576 wyjątkowych obiektów ważnych dla społeczności żydowskiej, nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Śląsku. Wystawę, która trwała raptem sześć tygodni odwiedziło 13 tys. osób.