W terminie od 24 czerwca do 28 lipca ma moście Piaskowym we Wrocławiu będą prowadzone naprawy. Most będzie zamknięty dla samochodów i tramwajów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Prace naprawcze na moście Piaskowym będą realizowane przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym. Interwencji wymaga podbudowa, na której opiera się torowisko. Konstrukcja mostu jest mocno wyeksploatowana, nośność mostu jest obniżona do 10 ton. Trwają prace projektowe, których celem jest remont kapitalny obiektu, ale jest to perspektywa jeszcze ok. 2 lat - informuje ZDiUM. Prace będą polegały na rozebraniu jezdni wraz torowiskiem, wzmocnieniu podbudowy a następnie odtworzeniu nawierzchni wraz z szynami. Zmiany w kursowaniu tramwajów Pasażerów komunikacji miejskiej czekają następujące zmiany w kursowaniu tramwajów w okresie naprawy mostu Piaskowego (dotyczy linii nr 8, 9, 11, 17 i 23): 8 z Tarnogaju w kierunku Karłowic - objazdem od Hali Targowej przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki, ulicę Łokietka i Chrobrego do placu Powstańców Wielkopolskich;

8 z Karłowic do Tanogaju - objazdem od placu Powstańców Wielkopolskich przez ulicę Chrobrego, Łokietka, most Uniwersytecki, ulicę Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Widok i Teatralną do ulicy Kołłątaja;

9 w obu kierunkach - objazdem od placu Dominikańskiego przez plac Społeczny, most Pokoju, ulicę Wyszyńskiego do ulicy Sienkiewicza;

11 jadące w kierunku pętli Kowale - objazdem od Hali Targowej przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki i ulicę Drobnera do placu Bema;

11 z pętli Kowale do pętli Grabiszyńska (Cmentarz) - objazdem od placu Bema przez ulicę Sienkiewicza, Wyszyńskiego, most Pokoju, plac Społeczny do placu Dominikańskiego;

17 z Kleciny - objazdem od Hali Targowej przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki i ulicę Drobnera do placu Bema;

17 na Klecinę - objazdem od placu Bema przez ulicę Drobnera, most Uniwersytecki, ulicę Grodzką, Nowy Świat, Kazimierza Wielkiego, Widok do placu Teatralnego;

23 w obu kierunkach - objazdem od placu Dominikańskiego przez plac Społeczny, most Pokoju, ulicę Wyszyńskiego, Sienkiewicza do placu Bema.

