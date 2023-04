Przy ulicy Paprotnej we Wrocławiu na wysokości centrum handlowego Marino porzucono naczepę z niezidentyfikowanymi chemikaliami. Teren zabezpieczyła policja i straż pożarna. Obecnie trwają badania próbek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wczoraj wrocławscy policjanci otrzymali informację, że przy ul. Paprotnej, przed jednym z hipermarketów znajduje się porzucona naczepa, w której mają znajdować się zbiorniki z substancjami chemicznymi.

Na miejsce pojechali policjanci, którzy potwierdzili ten fakt. Wezwano wówczas służby zajmujące się tego typu zdarzeniami, czyli straż pożarną oraz Inspekcję Ochrony Środowiska - przekazał podkomisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.



W środę inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu pobrali do badań próbki substancji. Teren został zabezpieczony przez policję i straż pożarną.



Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Barbara Lewera, w porzuconej naczepie znajdowało się kilka pojemników typu mauser wypełnionych nieznaną substancją.

Obecnie próbki są badane. Więcej będziemy wiedzieć jutro; być może znane będą już wstępne wyniki z laboratorium, które pozwolą określić rodzaj substancji - przekazała.