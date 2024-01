Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu wszczęła śledztwo w sprawie śmierci siedmiotygodniowego niemowlęcia zaatakowanego przez psa. Do tej tragedii doszło wczoraj w jednym z mieszkań w Zgorzelcu na Dolnym Śląsku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Śledczy przede wszystkim analizują teraz zebrane dowody oraz przesłuchują świadków. Przeprowadzona też zostanie sekcja zwłok dziecka.

Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Oznacza to, że nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Śledczy zajmują się wyjaśnieniem, w jakich okolicznościach doszło do śmierci dziewczynki.

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło we wtorek około godz. 16 w miejscu zamieszkania dziecka. Kilkutygodniowa dziewczynka została przywieziona do miejscowego szpitala z objawami pogryzienia przez psa, szczególnie w okolicach głowy.

Stan dziecka niestety był na tyle ciężki, że nawet natychmiastowo podjęta akcja ratunkowa nie przyniosła skutków. Dziewczynka zmarła o 18:10 - powiedział dziennikarzowi RMF FM Beniaminowi Piłatowi zastępca dyrektora szpitala w Zgorzelcu Marcin Wolski.