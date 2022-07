Oszczędności w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Ze względu na rosnące ceny prądu miasto wyłącza oświetlenie w niektórych godzinach. Miejskie latarnie nie świecą od pierwszej w nocy do czwartej rano.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wyłączenie oświetlenia na 3 godziny będzie obowiązywać do 30 września. Do tego czasu gasnąć będą zarówno latarnie przy ulicach jak i w parkach.

Decyzja zapadła po drastycznych wzrostach cen. Pozwoli to na znaczną redukcję zużycia energii elektrycznej przez miasto, co samo w sobie da duży efekt ekologiczny, a jednocześnie przyczyni się do redukcji kosztów - tłumaczy Mateusz Jadach ze świdnickiego magistratu.

Obliczono, że dzięki temu rozwiązaniu miasto zaoszczędzi w tym czasie około 100 tys. zł.