Muzeum Śląska Wrocław na stadionie Tarczyński Arena jest od dziś dostępne dla zwiedzających. W jego otwarciu wzięły udział dwie niezwykle zasłużone dla WKS-u postacie: Mieczysław Jurecki, kapitan zespołu w latach 1957-1959, czwarty na liście najlepszych strzelców w dziejach klubu i Krzysztof Wołczek, zdobywca Mistrzostwa Polski z 2012 r. oraz Pucharu Ekstraklasy w 2009 r. i Wicemistrzostwa Polski w 2011 r.

fot. Tomasz Hołod / wroclaw.pl / Materiały prasowe

Muzeum na pewno na europejskim poziomie, bardzo mi się podoba - mówił Krzysztof Wołczek podczas wizyty legend Śląska Wrocław w muzeum. Dużo wspomnień pojawiło się w głowie. Odwiedzałem muzeum Benfiki Lizbona, FC Barcelony. To jest mniejsze, ale na podobnym poziomie multimedialnym: mieszanka nowoczesności ze starszymi rozwiązaniami. Zapraszam wszystkich: dużo historii Śląska Wrocław, która jest bliska kibicom, można wiele sobie przypomnieć z przeszłości.

Ekspozycja składa się nie tylko z historycznych pamiątek i artefaktów: pucharów, proporców, zdjęć. Tworzą ją również wspomniane materiały multimedialne. Zwiedzający będą mogli obejrzeć na przykład zapis goli Śląska w europejskich pucharach czy jubileuszowej oprawy meczowej.

fot. Tomasz Hołod / wroclaw.pl / Materiały prasowe

Każdy będzie miał okazję posłuchać historii opowiadanych przez uczestników wydarzeń z historii WKS-u: na przykład Sebastiana Mili, Janusza Sybisa, Piotra Celebana czy Mieczysława Jureckiego. Niektórych eksponatów można nawet dotknąć - w części muzeum poświęconej stadionom Śląska goście mogą na przykład usiąść na oryginalnych krzesełkach z Oporowskiej 62.

Jestem pod wrażeniem poziomu i liczby informacji, nie tylko z okresu moich występów w Śląsku, ale i wszystkich późniejszych - mówi Mieczysław Jurecki. Wszystko to, co tu zobaczyłem jest naprawdę imponujące. Największe emocje wzbudzają we mnie materiały z lat pięćdziesiątych, kiedy byłem w Śląsku. Muszę też przyznać, że wzrusza mnie to bardzo, kiedy widzę na zdjęciach chłopców, z którymi grałem - rówieśników, którzy już niestety odeszli.

fot. Tomasz Hołod / wroclaw.pl / Materiały prasowe

Muzeum poświęcone jest głównie dziejom drużyny piłkarskiej. Aspekt wielosekcyjny został jednak odnotowany. W gablotach znajdują się między innymi: mistrzowski puchar piłkarzy ręcznych, trofeum za Mistrzostwo Polski koszykarzy w sezonie 1999/2000 czy medale olimpijskie.

Do muzeum wchodzi się z poziomu esplanady. Wejście znajduje się na wysokości wejść do sektorów B i C. Bilet normalny do Muzeum kosztuje 25 zł, ulgowy 15 zł. Bilet rodzinny (dwie osoby dorosłe oraz dwoje/troje dzieci lub młodzieży do 18 roku życia) to 70 zł.

fot. Tomasz Hołod / wroclaw.pl / Materiały prasowe

Obowiązuje szereg zniżek: program Nasz Wrocław, Karta Dużej Rodziny i Karta Aglomeracyjna - wejściówki z takimi rabatami do zakupu tylko na miejscu. Najtańsze bilety (po uwzględnieniu upustów) można nabyć już za 12,50 zł (normalny) i 7,50 zł (ulgowy).