Początek przedświątecznego tygodnia będzie chłodny. Jak prognozują synoptycy, czekają nas m.in. opady śniegu i nocne przymrozki. Kolejne dni przyniosą ocieplenie – w Wielkanoc na termometrach mamy zobaczyć nawet 13 stopni.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dziś prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południowym wschodzie spadnie śnieg (przyrost pokrywy śnieżnej do ok. 5 cm). Słabsze opady śniegu spodziewane są także w Sudetach oraz na wybrzeżu i Pomorzu.

Temperatura maksymalna na dziś to od 0-2 stopni na południowym wschodzie i w kotlinach sudeckich do 6 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków północnych.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie nawet do -5 stopni. W dzień termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 5 na zachodzie kraju. Trzeba się przygotować na przelotne opady śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem.

Noc z wtorku na środę również przyniesie przymrozki. W dzień będzie padał śnieg i śnieg z deszczem. Prognozowana temperatura maksymalna to od 3 do 6 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W czwartek nadal będzie pochmurno. Na północy kraju ma spaść deszcz i deszcz ze śniegiem, a na południu - śnieg i śnieg z deszczem. Prognozowana temperatura maksymalna to od 1-3 stopni na południu kraju do 5-7 na przeważającym obszarze i 10 na północnym wschodzie i północnym zachodzie.

W piątek temperatura maksymalna w różnych częściach kraju będzie mocno zróżnicowana. Termometry pokażą od 1 do 6 stopni na południu kraju i od 7 do 12 stopni na pozostałym obszarze. Nadal będzie pochmurno i deszczowo. Na południu kraju opady mogą mieć okresami umiarkowane natężenie.

W Wielką Sobotę przydadzą się parasole - prognozowane są opady deszczu lub mżawki, a w górach śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 do 12 stopni.

W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny będzie przeważać duże zachmurzenie i okresami wystąpią opady deszczu, a wysoko w górach śniegu.

Prognozowana temperatura minimalna to od 2 do 6 stopni, a temperatura maksymalna - od 8 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.