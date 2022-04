Dolnośląski przewoźnik przygotował na zbliżający się długi weekend majowy specjalną ofertę. Kupując jeden bilet Kolei Dolnośląskich, pasażerowie będą mogli podróżować pociągami bez limitu, aż przez 6 dni. Majowa oferta "Weekend z KD" to kolejna odsłona popularnej promocji.

/ Koleje Dolnośląskie / Materiały prasowe

Oferta umożliwia podróżowanie na jednym bilecie przez cały weekend, wraz z dniem poprzedzającym go oraz następującym po nim. W najbliższy weekend oferta Kolei Dolnośląskich będzie obowiązywać już od piątku 29 kwietnia, aż do środy 4 maja.

Tegoroczna majówka to doskonała szansa na poznanie atrakcji Dolnego Śląska. Dlatego postanowiliśmy wydłużyć obowiązywanie "Weekendu z KD" o dodatkowe dni, aż do środy, dając Dolnoślązakom szansę na wygodne podróże w jeszcze korzystniejszej cenie. Szczególnie gorąco polecam okolice Milicza ze wspaniałymi trasami rowerowymi, Szklarską Porębę i pobliskie górskie szlaki czy przygraniczne czeskie miejscowości, które cieszą się niesłabnącą popularnością - zachęca Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Każdy pasażer kupujący bilet "Weekend z KD" w cenie 49 złotych będzie mógł skorzystać z nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich. Oferta będzie obowiązywać na przejazdy od godz. 18 w piątek 29 kwietnia, aż do godz. 6 w środę 4 maja.

"Bilet zintegrowany" rozszerzony o nowe kierunki

Przedłużona majówka to jednak nie jedyna promocja przygotowana przez dolnośląskiego przewoźnika. Już od 29 kwietnia turyści zwiedzający Dolny Śląsk będą mogli skorzystać z dodatkowej możliwości w ramach oferty biletu zintegrowanego, która zostanie rozszerzona o nowe bilety jednorazowe.

Pasażerowie dotrą komunikacją publiczną do kolejnych atrakcji w regionie, do których nie dojeżdżają pociągi. W ramach jednego biletu część trasy zostanie pokonana pociągiem, natomiast druga połowa autobusem partnerskich przewoźników. Dzięki takiemu rozwiązaniu podróżni będą mogli dotrzeć m.in. do Karpacza, Świeradowa Zdroju czy europejskiej perły baroku - Sanktuarium w Krzeszowie.

Trzy nowe rodzaje biletów - Karkonoski, Izerski i Kamiennogórski - można nabyć w pociągach i autobusach, a od 5 maja bilety zintegrowane będą dostępne także w kasach.