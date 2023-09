Śmiertelny wypadek na trasie Złotoryja-Legnica na Dolnym Śląsku. Na drodze wojewódzkiej 364 kierowca uderzył autem osobowym w drzewo. 43-latek nie żyje.

/ KPP Złotoryja / Policja

Jak informuje policja zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej 364, dokładnie w okolicy skrzyżowania prowadzącego do wsi Krotoszyce i Ernestynów, dotarło do służb ok. g. 11.

Kierowca jechał prawdopodobnie od strony Złotoryi w kierunki Legnicy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, zjechał z drogi i uderzył autem osobowym w drzewo - mówi mł. asp. Dominika Kwakszys, z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.

43-latek jechał sam. Nie przeżył. Na miejscu jest prokurator. Prowadzone są czynności, które pozwolą ustalić przyczyny i przebieg zdarzenia - dodaje policjantka.

Trasa Złotoryja-Legnica może być w tym miejscu zablokowana przez kilka godzin. Policjanci wyznaczyli objazdy.