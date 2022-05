Most świętej Klary we Wrocławiu czeka kapitalny remont. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta właśnie się do niego przygotowuje. Przeprawa jest jedną ze starszych w mieście. Od dawna nie była naprawiana. To, że wymaga remontu widać gołym okiem.

/ Jacek Sutryk / Facebook Wygląda niepozornie, a pełni ważną funkcję. Most łączy wyspę Słodową i Bielarską. Korzystają z niego nie tylko spacerowicze, ale również służby ratownicze oraz komunalne, które dbają o plac zabaw, zieleń i czystość. Most świętej Klary jest jednym ze starszych wrocławskich mostów. Pochodzi z 1799 roku. W obecnym kształcie został odbudowany w latach 90. Dekadę później doczekał się prac remontowych, przy okazji remontu roboczych kanałów pozostałych po dawnych młynach. Elementy stalowe, ceglane i drewniane mostu uległy znacznemu zużyciu. Ślady wyeksploatowania widać gołym okiem. Z powodu tak zwanej korozji biologicznej obiektu, czyli procesu niszczenia materiałów przez żywe organizmy, nośność przeprawy jest ograniczona do do 1,5 tony. ZDiUM przygotowuje się właśnie do remontu kapitalnego przeprawy. Wcześniej zlecone były prace projektowe. Remont obejmie: wymianę pomostu wraz z podłużnicami, poprzecznicami, balustradami i pochwytami,

wymianę belek stalowych obu przęseł,

remont zwieńczenia podpór,

zabezpieczenie antykorozyjne elementów ceglanych i stalowych. / Jacek Sutryk / Facebook

