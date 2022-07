Dwie osoby zginęły w wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską. W miejscowości Biały Kościół na Dolnym Śląsku silny wiatr powalił drzewo, które spadło na ok. 70-letnią kobietę. Do tragedii doszło też na Podkarpaciu. Zginął mężczyzna, po tym jak drzewo przewróciło się na jego samochód.

Powalone drzewa po nawałnicy / Lukasz Gagulski / PAP

Nawałnice przeszły m.in. nad Dolnym Śląskiem. Burzom towarzyszyły opady deszczu oraz silne porywy wiatru.

Od godz. 8:00 rano straż pożarna interweniowała w regionie 36 razy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach strzelińskim i dzierżoniowskim.



Interwencje dotyczyły przede wszystkim połamanych drzew. Kilka razy strażacy byli też wzywani do pomocy w wypompowaniu wody z zalanych piwnic.



Oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej PSP we Wrocławiu przekazał, że w powiecie strzelińskim, w miejscowości Biały Kościół, silny wiatr powalił drzewo, które spadło na ok. 70-letnią kobietę. Niestety, kobiety nie udało się uratować. Po dojeździe na miejsce zdarzenia, lekarz stwierdził zgon - przekazał.

Do tragedii doszło też podczas burzy na Podkarpaciu - w Przewrotnym w powiecie rzeszowskim. Zginął mężczyzna, na którego auto przewróciło się drzewo.

Autem podróżowały dwie osoby. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 39-letniemu kierowcy. Kobiecie, która podróżowała tym samochodem - nic się nie stało - mówi brygadier Marcin Betleja - rzecznik podkarpackiej straży pożarnej.

Do 21:00 strażacy interweniowali na Podkarpaciu dotąd ponad 100 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: dębickim, jasielskim i ropczycko-sędziszowskim.