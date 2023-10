W Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju na Dolnym Śląsku otwarto wystawę "Dekada znaczona kartkami". Ekspozycja pozwoli nam się przenieść w lata 80. XX wieku. Wtedy, by zrobić zwykłe zakupy potrzebowaliśmy... kartek.

/ Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju / Facebook

Jak informuje Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - w jego zbiorach znajduje się wiele obiektów papierowych, a wśród nich kartki zaopatrzeniowe, będące świadectwem kryzysów rynkowych.

Kartki te, które ciągle pozostają w pamięci wielu Polaków, prezentowane są na wystawie czasowej pt. "Dekada znaczona kartkami. Polacy i reglamentacja kartkowa w latach 80. XX w.". Celem wystawy jest ukazanie prozy życia w Polsce w epoce zakończonej 34 lata temu - czytamy w informacji przygotowanej przez instytucję.

Wystawa przenosi zwiedzających w epokę kryzysu rynkowego lat 80. XX w., kiedy do zrobienia zwykłych zakupów nie wystarczały pieniądze. Cenniejsze od nich były kartki, pozwalające poszczególnym grupom społecznym nabywać ustalone przez władze ilości żywności, alkoholu, papierosów, benzyny, a nawet obuwia - pisze muzeum.

Bardzo często bywało tak, że niektóre sklepy, gdy na przykład nie było na tyle mięsa, to wydawały zamiast niego cukier. Szczególnie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ta sytuacja się troszeczkę poprawiła i w zasadzie to, co było na kartkach można było kupić. I co ciekawe, każdy obywatel miał konkretny przydział - mówi Maciej Szymczyk, dyrektor Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.

Dużo większy przydział mięsa mieli na przykład pracownicy fizyczni, górnicy. Natomiast urzędnicy mieli te przydziały znacznie mniejsze. Niektórzy rolnicy w ogóle nie mieli prawa do takich kartek z tego względu, że wychodzono z założenia, że sobie po prostu zwierzęta sami wyhodują - tłumaczy.

Jak podkreśla muzeum - dziś, w okresie gospodarki rynkowej, okres kartkowy to tylko wspomnienie dla osób żyjących w latach 80. ubiegłego wieku, a dla młodszych Polaków, przywykłych do uginających się od wszelkich towarów półek sklepowych, to abstrakcja.

Na nowej wystawie zobaczymy kartki nie tylko z PRL-u. Kartki pojawiały się dużo wcześniej. Najstarsze kartki, które prezentujemy, pochodzą z okresu I wojny światowej. Wówczas wszystkiego brakowało i władze Warszawy wydawały kartki. Na żywność, ale również na opał. I te kartki można także zobaczyć w muzeum - zaznacza Szymczyk.

Ekspozycja będzie dostępna do 31 stycznia 2024 roku.