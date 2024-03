19 defibrylatorów trafi do wrocławskich szkół. To element kampanii realizowanej wraz z Uniwersytetem Medycznym. Urządzenia będą umieszczone w 15 placówkach, koszt zakupu wyniesie nieco ponad 200 tys. zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zakup urządzeń to element kampanii "Porusz serce", realizowanej wraz z Uniwersytetem Medycznym. Jej cel to zwiększanie świadomości na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia.

Trzeba mieć odwagę i gotowość do udzielania pierwszej pomocy. Najgorsze, co możemy zrobić, to nie podejmować akcji ratunkowej. Dlatego od najmłodszych lat powinniśmy oswajać młodych ludzi i pokazywać, że jest to prosta czynność. Z drugiej strony budować w ich świadomości współodpowiedzialność za siebie i innych - podkreśla prof. Robert Zymliński z wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zakup defibrylatorów za 205 tys. zł zostanie opłacony z budżetu miasta.

Dwa urządzenia trafiły już do Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej. Jeden będzie się znajdował w internacie, drugi przy wejściu głównym.

Chcemy, by ten sprzęt służył nie tylko szkole, ale także placówkom na naszym terenie. Nigdy bowiem nie wiadomo, kiedy i komu będzie trzeba pomóc - przekazała Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska, dyrektorka Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu.

Uczniowie wrocławskich szkół uczą się pierwszej pomocy mając do dyspozycji niemal 400 fantomów i 80 defibrylatorów - szkoleniowych i ratowniczych. Na terenie miasta funkcjonuje m.in. projekt edukacyjny Wrocławska Akademia Pierwszej Pomocy skierowana do mieszkańców w różnym wieku. Co roku ze szkoleń korzysta ok. 15 tys. osób.