Na warszawskim Śródmieściu można wypożyczyć książki w języku ukraińskim. Organizatorem akcji jest Mediateka MDM przy ul. Marszałkowskiej, a jej adresatami są przebywający w stolicy Ukraińcy.

/ Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXXX

Akcja jest również szeroko nagłośniona w objętej wojną Ukrainie, gdzie osoby, które pozostały na miejscu mobilizują się. Dzięki p. Julii Naglyuk z Równego – blogerce – która nagłośniła inicjatywę w swoich mediach społecznościowych, informacja dotarła nawet do osób z Międzynarodowego Festiwalu Literackiego "Frontera" Фронтера (Anna Jekimenko-Polszczuk i Iryna Lvovych), które zorganizowały zbiórkę książek w Księgarni Runika w Łucku pod Kijowem.

Pani Julia Nagyuk, która przybyła z córką do Polski ok. 2 miesięcy temu, uciekając przed wojną dowiedziała się o naszej zbiórce prowadzonej przez bibliotekę. A tak się złożyło, że Pani Julia jest w Ukrainie znaną blogerką i instagramerką właśnie w tematyce książek. Napisała o naszej inicjatywie na swoim profilu instagramowym (julka_chytulka), a dzięki temu dowiedziały się o wszystkim osoby z Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Фронтера w Łucku pod Kijowem. Wspólnie z lokalną księgarnią Runika zorganizowały zbiórkę książek przeznaczoną dla naszej biblioteki, włączając w to lokalną społeczność, która zaczęła przynosić książki ze swoich lokalnych zbiorów – mówi Izabela Wolska-Rzewuska, koordynatorka akcji z ramienia śródmiejskiej biblioteki.

/ Przemek Mzyk RMF MAXXX / RMF MAXXX

Do tej pory dotarły dwie dostawy książek. To są prywatne transporty, ludzie własnymi samochodami jadą przez kraj ogarnięty wojną, aby dostarczyć nam te książki tu do Warszawy. Aktualnie czekamy na kolejny transport – dodaje.

Książki dostarczali także mieszkańcy Warszawy, drukarnia Totem, Fundacja Świętego Mikołaja, Fundacja Powszechnego Czytania oraz Instytut Książki za pośrednictwem Biblioteki Głównej woj. Mazowieckiego.

Książki w języku białoruskim

Duże zainteresowanie książkami ukraińskimi rozbudziło chęć pomocy również czytelnikom pochodzącym z Białorusi, którzy znaleźli schronienie w Warszawie przed reżimem w ich kraju. Jedynym miejscem w Warszawie gdzie obecnie można wypożyczyć książki w języku białoruskim to Ambasada, do której uchodźcy polityczni z oczywistych względów nie mają dostępu.

Biblioteka śródmiejska rozpoczyna zbiórkę tych książek. Niedługo pierwsze tytuły będą dostępne w Mediatece MDM przy ul. Marszałkowskiej.

Autor: Przemysław Mzyk, RMF MAXXX.