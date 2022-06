Na dachu siedziby Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie swoje gniazdo mają jerzyki. Transmisję z ich legowiska można zobaczyć na profilu Funduszu w mediach społecznościowych.

Na dachu siedziby NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A znajduje się gniazdo jerzyków. Opiekują się nim pracownicy Narodowego Funduszu. Uruchomili oni w serwisie YouTube transmisję wprost ze środka legowiska ptaków.

Jerzyki - co to za ptaki?

Jerzyki zamieszkują (głównie w celach lęgowych) dachy, zaułki, szczeliny budynków oraz obiektów naturalnych. Chętnie lęgną się w przygotowanych na wysokościach budkach. Ich gnieżdżenie się nie powoduje zniszczeń ani zabrudzeń elewacji czy instalacji obiektów. W przeciwieństwie do podobnie błyskawicznych w locie biało-czarnych jaskółek, jerzyki mają dostrzegalne z zewnątrz jednolite, ciemne ubarwienie. Lubią poruszać się w gromadzie - informuje NFOŚiGW.

Jerzyki wydają przy tym charakterystyczny delikatny świst - przy przelocie ich stadek dźwięki są intensywniejsze.

Doskonale pamiętają swoje miejsca lęgowe i powracają do nich rokrocznie. W Polsce ptaki te znajdują się pod ochroną ścisłą - dodaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jerzyki potrafią poruszać się z prędkością do 200 km/h.

Cytat Przez 10 lat na naszych dachach w budkach wylęgło się przeszło 300 młodych ptaków. W zeszłym roku "enfosiowa" populacja osiągnęła rekordową liczbę - bo aż 114 ptaków (w tym 56 piskląt) - podaje Narodowy Fundusz.

Gdzie zobaczyć transmisję?

Jerzykami na dachu przy ul. Konstruktorskiej opiekuje się Mariusz Grzeniewski, doświadczony ornitolog.

Zachęcamy do bieżącej obserwacji życia naszej ptasiej rodziny, aż do momentu jej odlotu do ciepłych krajów - dodaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Transmisja z życia ptasiej rodziny jest dostępna poniżej: