Szczury opanowały altanę śmietnikową przy ul. Grójeckiej 107 na warszawskiej Ochocie. Mieszkańcy mówią wprost: "Boimy się wyrzucać śmieci!". O problem z wszechobecnym bałaganem wokół altany zapytaliśmy administratora oraz MPO.

Szczury opanowały altanę śmietnikową / Anna Zakrzewska / RMF FM

Problem z altaną śmietnikową przy Grójeckiej 107 jest złożony. Po pierwsze z altany, którą administruje Gminna Gospodarka Komunalna Ochota (GGKO), korzystają zarówno mieszkańcy jak i najemcy pobliskich lokali, m.in. restauracji czy osiedlowego sklepu spożywczego. Oznacza to, że każdego dnia oprócz śmieci pochodzących z mieszkań do zaledwie kilku pojemników trafia także mnóstwo kartonów i odpadów BIO pochodzących z lokali usługowych.

Dodatkowo, kilka miesięcy temu warszawski ratusz wysłał do administratora pismo, w którym uczulił najemców na odpowiednie segregowanie śmieci, z czym do tej pory miały być pewne problemy (z tego powodu śmieci nie zawsze były odbierane przez pracowników MPO). Wtedy też przed altaną śmietnikową stanęły dodatkowe kontenery przeznaczone wyłącznie dla najemców lokali.

Od tego momentu wokół śmietnika zaczął się robić jeden wielki chaos - tłumaczą mieszkańcy. Każdy dorzuca do tej kupki swoje worki i tak po jednym dniu tworzy się tu hałda odpadów. Nic dziwnego, że zalęgły się tu szczury. Tutaj nawet pracownicy MPO się buntowali i nie chcieli odbierać śmieci, bo im te szczury skakały na głowy wręcz - usłyszała nasza reporterka na miejscu.

Mieszkańcy Grójeckiej boją się wyrzucać śmieci / Anna Zakrzewska / RMF FM

Administrator: Znamy problem. Staramy się go rozwiązać

Administrator przyznaje, że problem jest im znany, ale na kwestie śmieciowego chaosu wpływa niestety wiele rzeczy. Po pierwsze, altana jest usytuowana przy drodze wewnętrznej. Mamy informacje od naszej firmy sprzątającej, że są tam notorycznie podwożone odpady przez osoby, które tu nie mieszkają - mówi Agata Walczak z Gminnej Gospodarki Komunalnej.

Po drugie, występują też problemy z odbiorem odpadów na czas przez pracowników MPO. Ponadto, ponieważ kontenery które stoją na zewnątrz są na potrzeby wyłącznie nieruchomości niezamieszkałych, to MPO nie opróżnia ich w soboty. A to biorąc pod uwagę funkcjonowanie w tym miejscu dobrze prosperującej restauracji, która najwięcej śmieci generuje właśnie wtedy, powoduje że po weekendzie mamy do czynienia z tym co mamy - tłumaczy Agata Walczak. - Mamy też sygnały, że mieszkańcy zamiast otworzyć altanę i wyrzucić śmieci do swojego kontenera, to podrzuca odpady do pojemnika, który stoi na zewnątrz - dodaje administrator.

Wszystkie te czynniki, nakładając się na siebie, powodują, że praktycznie każdego dnia przed altaną śmietnikową panuje jeden wielki chaos śmieciowy.

Mieszkańcy mówią wprost: "Boimy się wyrzucać śmieci!" / Anna Zakrzewska / RMF FM

MPO: Administrator ma narzędzia do działania

O komentarz poprosiliśmy także Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Jak tłumaczy Jakub Turowicz z Działu Organizacji i Komunikacji Społecznej MPO, im także problem jest doskonale znany.

Istotą problemu jest to, że Miejsce Gospodarowania Odpadami jest na potrzeby wyłącznie tamtejszych nieruchomości niezamieszkałych. Niestety nie mają one własnej altany i żadnego ogrodzenia, co powoduje, że z kontenerów korzystają również okoliczni mieszkańcy - czego robić nie powinni. Odpady z MGO dla nieruchomości niezamieszkałych odbierane są w innych terminach i z inną częstotliwością. Sygnalizowaliśmy, że sprawa wymaga pilnej reakcji - wyjaśnia Jakub Turowicz.

Dodaje także, że przeniesienie MGO lub postawienie altany, która unormuje sytuację, zależy wyłącznie od administratora.

GGKO: Od października nowe zasady

Rozwiązaniem, jak dowiedziała się nasza reporterka, ma być zamknięcie pojemników stojących przed altaną wewnątrz śmietnika. Ponadto sama altana zostanie podzielona na trzy części. Jedna będzie przeznaczona dla mieszkańców, druga tylko i wyłącznie dla restauracji, a trzecia dla pozostałych najemców lokali usługowych.

W ciągu kilku dni GGKO zamierza zorganizować spotkanie z mieszkańcami, na którym poinformuje o nowych zasadach funkcjonowania altany śmietnikowej. Myślę, że jeżeli uda się wyeliminować te odpady, które zalegają na ziemi przed altaną, to uda się też bardziej skutecznie zawalczyć w ramach tych wykonywanych zabiegów deratyzacyjnych ze szczurami - podsumowuje Agata Walczak.

Ponadto - po naszej interwencji - MPO zadeklarowało, że będzie odbierać śmieci w tym miejscu także w sobotę.