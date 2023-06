15 czerwca w Warszawie odbędzie się VII Kongres Gospodarki Senioralnej. To świetna okazja, by poznać ludzi, którzy tworzą świat przyjazny wiekowi. To pakiet praktycznej wiedzy oraz najlepsi eksperci w jednym miejscu, jednego dnia.

W Polsce mamy już 14,3 mln osób w wieku 50+. Stanowią 46% dorosłej populacji (18+) i 38% całej populacji. Liczba osób starszych zaś, czyli tych po 60. r.ż. jest większa od liczby dzieci i młodzieży o ponad 2,5 mln. Dlaczego zatem, wobec takiej struktury wiekowej w naszym społeczeństwie, osoby 50+ są wykluczane z rynku pracy a jako klienci traktowani są nie tak jak młodzi? Aby wyjść naprzeciw wyzwaniom związanym ze starzeniem się naszego społeczeństwa, fundacja Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej organizuje VII Kongres Gospodarki Senioralnej, który w tym roku odbywa się pod hasłem "Dialog Pokoleń - społeczeństwo, praca, zdrowie, konsumenci" w dniu 15 czerwca w Warszawie z transmisją on-line na żywo. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale liczba miejsc stacjonarnych jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Rejestracja oraz program wydarzenia znajdują się na stronie www.KongresGospodarkiSenioralnej.pl . Dokładny program kongresu znajdziecie TUTAJ>>>>



VII Kongres Gospodarki Senioralnej TERMINAL KULTURY ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 24 03-982 Warszawa

Miejsce z transmisją kongresu on-line RMF 24