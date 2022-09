​Jest akt oskarżenia przeciwko założycielowi i kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą, która przemyciła z Hiszpanii 3 tony marihuany.

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi I., którego oskarżono o zorganizowanie i współkierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, mającą na celu popełnianie przestępstw narkotykowych. Grozi za to do 15 lat więzienia.

Śledztwo było prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji.

Sebastian I. w trakcie prowadzonego śledztwa przyznał się do popełnienia wszystkich zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Przyczyniły się one do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej i zdemaskowania przemytu narkotyków na dużą skalę.

Grupa przemyciła narkotyki w latach 2010-2018

Jak ustalili prokuratorzy, zorganizowana grupa przestępcza przemyciła z Hiszpanii na terytorium Polski marihuany o łącznej wadze ponad 3 ton, a także przerzuciła z terytorium Irlandii, Holandii na terytorium Polski ponad 300 kg marihuany oraz MDMA i haszyszu.

Z ustaleń dokonanych przez prokuratora wynika, że członkowie grupy kupowali, dostarczali oraz przywozili środki odurzające i substancje psychotropowe w znacznych ilościach. Według śledczych mieli też dopuszczać się oszustw finansowych, podrabiać i przerabiać dokumenty oraz wyłudzać kredyty.

Część członków grupy zostało już skazanych

W trakcie śledztwa zatrzymano kilkadziesiąt osób, wobec których stosowane były izolacyjne środki zapobiegawcze. Wobec wszystkich tymczasowo aresztowanych skierowano już kilkanaście aktów oskarżenia do sądów na terenie całego kraju.

W wielu z tych spraw zapadły już prawomocne wyroki skazujące. Część oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów i dobrowolnie poddała karom. W sprawie zapadły również wyroki nieprawomocne, gdzie sądy uznały winę oskarżonych i wymierzyły kary do 9 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Część członków zorganizowanej grupy przestępczej ukrywa się przed organami ścigania i poszukiwana jest listami gończymi oraz europejskimi nakazami aresztowania.