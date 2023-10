Do ogródka mieszkanki warszawskiego Zacisza przyleciała biało-błękitna papużka falista. Kobieta złowiła skrzydlatego gościa i przekazała strażnikom miejskim. Papużka trafiła do bezpiecznego schronienia.

/ Straż miejska Warszawa /

Pewna falista papużka odwiedziła ogródek jednej z mieszkanek Zacisza. Gdy kobieta zauważyła ptaka, pomyślała że papuga po chwili odleci do domu, ale skrzydlaty gość najwyraźniej nie miał na to ochoty. Kobieta odłowiła papużkę i zaczęła rozpytywać sąsiadów, czy to nie ich domowniczka - przekazali strażnicy miejscy.

Niestety nikt nie przyznał się do ptaka. Mieszkanka wezwała więc strażników z Ekopatrolu.

Funkcjonariusze odebrali papugę od kobiety i ze względu na późną porę przewieźli ją do swojej siedziby.

Noc papuga spędziła w siedzibie Ekopatrolu, a następnego dnia została odwieziona do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO, gdzie zaopiekują się nią specjaliści.