Wystawa "Satyrykon. Szkic ma moc" to przegląd rysunku satyrycznego z całego świata, prezentująca nowe trendy i tendencje. To, co świeże i gorące szczególnie widać w szkicownikach. Wystawę od piątku można oglądać w Muzeum Karykatury w Warszawie.

Od piątku wystawa "Satyrykon. Szkic ma moc" w Muzeum Karykatury / Magdalena Grajnert / RMF FM Wystawa podsumowuje tegoroczną edycję międzynarodowego festiwalu Satyrykon w Legnicy. To największa w Polsce impreza poświęcona rysunkowi satyrycznemu, organizowana nieprzerwanie od 45 lat, która jednocześnie trzyma rękę na pulsie nowych trendów. Jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, fotografików i plakacistów. Równocześnie prezentowane są prace innego konkursu, na szkicowniki. "Szkic ma moc" od trzech lat towarzyszy konkursowi głównemu i jest skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. W tym roku zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania. Zgłosiło się 436 zawodników - prawie dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji. Na wystawie zostanie pokazane 128 szkicowników. Będą to szkicowniki czołowych nazwisk młodej polskiej ilustracji, projektowania czy plakatu, jak również młodych twórców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze światem artystycznym. To z jednej strony dokument pracy, rodzenia się pomysłów, z drugiej strony niektórzy wysyłają gotowe art booki, to znaczy pewne koncepty, które właściwie można byłoby momentalnie przekształcić w wydawnictwo - mówi w rozmowie z RMF FM Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury. To są zamknięte opowieści o życiu, o problemach, z którymi się zmagamy i o rzeczach, których trzeba unikać. Szkicowniki zostały wyeksponowane w taki sposób, że można je oglądać z każdej strony. Niektóre uda się delikatnie przekartkować. Na ścianach muzeum umieszczono powiększenia wybranych stron, co pomaga zwrócić uwagę na szczegóły, które mogły umknąć podczas oglądania oryginalnego formatu. Przy okazji wystawy pojawi się element zachęcający zwiedzających do aktywnego udziału. Będzie tu stolik, na którym znajdą się ołówki, kredki i notesy - mówi naszej reporterce dyrektor Płoski. - Będzie można zacząć rysować już w muzeum, ale też zabrać notes do domu i rysować już w domu. Wystawie będą towarzyszyć warsztaty rysunkowe dla uczniów i licealistów oraz autorski warsztat "Rysunki w zeszycie" prowadzone przez Krzysztofa Gawronkiewicza. W tym roku prace oceniano w dwóch kategoriach: EGO (tegoroczny temat) oraz tradycyjnie ŻART i SATYRA. Na konkurs wpłynęło 2.523 prac 768 autorów z 67 krajów świata. Najważniejsze trofeum Grand Prix Satyrykonu 2023 otrzymała praca "Czołg" autorstwa Grzegorza Myćki, artysty grafika pochodzącego z Poznania. Co roku Satyrykon proponuje nowy temat, inspirację dla uczestników. W 2023 prof. Eugeniusz Skrowider, przewodniczący Rady Artystycznej konkursu, zaproponował hasło EGO. Pierwszą nagrodę w tej kategorii otrzymał Stanisław Gajewski (Polska). Wystawę można oglądać do 31 grudnia 2023 roku w Muzeum Karykatury przy ul. Koziej 11 w Warszawie. Od piątku wystawa "Satyrykon. Szkic ma moc" w Muzeum Karykatury (23 zdjęcia)







