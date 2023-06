W niedzielę, 4 czerwca, ulicami Ursynowa i Ursusa odbędą się dwa biegi. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Na Ursynowie odbędzie się 15. edycja Biegu Ursynowa. Trasa to zamknięty fragment alei Komisji Edukacji Narodowej. Wyznaczone zostaną objazdy, którymi kursować będą także autobusy komunikacji miejskiej. Zmiany obowiązywać będą w godz. 8-11.

Z kolei w Ursusie o godzinie 10 wystartuje Bieg Wolności, by na sportowo uczcić 34. rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć z utrudnieniami.

Na Ursynowie, biegacze będą mieli do pokonania pięciokilometrową trasę, wyznaczoną na alei KEN. Rywalizować będą w pętli od ulicy Płaskowickiej do skrzyżowania z ulicami Surowieckiego i Beli Bartoka.

Start i meta zlokalizowane będą na wysokości ursynowskiego ratusza. Start o godz. 10, zawodnicy na pokonanie dystansu będą mieli maksymalnie 45 minut.

O godz. 8 zamknięty zostanie pierwszy fragment alei KEN. Będzie to zachodnia nitka (po stronie ratusza) na odcinku od ul. Gandhi do ul. Płaskowickiej (bez ronda Krahelskiej).Całkowite zamknięcie obu jezdni al. KEN na odcinku od ronda Krahelskiej (bez tego skrzyżowania) do ul. Bartoka (również bez skrzyżowania) nastąpi o godz. 9.30. Około godz. 11 powinno nastąpić wznowienie ruchu na tej arterii, z wyjątkiem jezdni przy urzędzie (zachodniej) pomiędzy ul. Gandhi i ul. Płaskowickiej. Tu ruch zostanie przywrócony ok. 11.30. Rondo Krahelskiej pozostanie przez cały czas trwania imprezy otwarte.





Podczas zmagań zamknięte będą również wloty ulic krzyżujących się z al. KEN oraz wyjazdy z osiedli łączące się bezpośrednio z trasą biegu. Mieszkańcy ulic położonych na zachód od trasy biegu powinni kierować się ulicami Gandhi, Ciszewskiego, Herbsta do ul. Pileckiego.

Osoby mieszkające po wschodniej stronie al. KEN ulicami Gandhi, Ciszewskiego, Jastrzębskiego będą mogli wyjechać w stronę ul. Rosoła. W niedzielę, 4 czerwca, na al. KEN, na długości od ul. Płaskowickiej do skrzyżowania z ul. Surowieckiego i Bartóka, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju, także na wyznaczonych miejscach parkingowych.

"Organizatorzy zachęcają, by na bieg dojechać metrem – start znajduje się tuż obok stacji Imielin" - przekazał stołeczny ratusz.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

W związku z 15. Biegiem Ursynowa objazdami kursować będą autobusy linii 136, 148, 179, 185, 193, 209, 217, 239, 263, 503, 715 i 737. Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone o godz. 8.

Wtedy, wraz z zamknięciem pierwszego fragmentu al. KEN (od ul. Gandhi do ronda Krahelskiej), objazdem zaczną kursować autobusy linii 217. Jadąc w stronę Natolina Płn., u zbiegu ulic Cynamonowej i Gandhi, skręcą w prawo w tę drugą i zatrzymają się na przystanku Polinezyjska 03. Stamtąd odjadą również w stronę Metra Wilanowska, a po drodze przejadą przez ulice Gandhi i Rosoła. Ta trasa objazdowa będzie obowiązywać również w trakcie zamknięcia całej trasy biegu.

Od godz. 9.30 na trasy zmienione zostaną skierowane kolejne linie. Objazdami pojadą autobusy: 136 w kierunku Natolina Płn., 148 i 185 w obu kierunkach, 179 w kierunku Ursynowa Płn., 193 w stronę Ursynów Płn., 209 w kierunku Ursynów Płd., 239 w obu kierunkach, 263 w obie strony, 503 w kierunku Natolin Płn., 715 i 737 w kierunku Ursynów Płn.

Zmiany w Ursusie

W Ursusie, biegacze zmierzą się na dystansie 1989 m symbolizującym przełomową dla polskiej demokracji datę. Trasę będzie można pokonać biegiem, marszem lub z kijkami.

Uczestnicy zawodów wystartują o godzinie 10 z placu Czerwca 1976 roku. Następnie pobiegną ulicą Traktorzystów, zawrócą na wysokości łącznika z ulicą Dyrekcyjną, potem z powrotem na plac Czerwca 1976 roku i dalej ulicą Hennela do mety zlokalizowanej na placu.

Trasa biegu będzie wyłączona z ruchu pojazdów w godzinach 9.50-10.30.

Zmiany dotyczyć będą również pasażerów komunikacji miejskiej. W niedzielę, 4 czerwca, od początku dnia do około godz. 14 zamknięta będzie pętla Ursus-Ratusz. Z tego powodu autobusy linii 207 będą kursować na trasie skróconej: Regulska, Posag 7 Panien, Habicha, a autobusy 228 będą jeździć objazdem: Sasanki, Świerszcza, Traktorzystów, Szamoty, Zajezdnia Ursus Płn.

Dodatkowo w godz. 9.30-10.30 inaczej pojedzie także linia 194. W obu kierunkach obowiązywać będzie trasa: Cm. Wolski, al. 4 czerwca 1989 r., Szamoty, Posag 7 Panien, Gierdziejewskiego, Lalki, Władysława Jagiełły, Wojciechowskiego do PKP Gołąbki.