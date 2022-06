Wysokie temperatury i słoneczna pogoda zachęca do relaksu na wodą. Zanim jednak się tam wybierzemy, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

/ Anna Zakrzewska / RMF FM

Policja i ratownicy wodni, jak co roku, przypominają o podstawowych zasadach, które powinniśmy stosować wybierając się nad wodę. Przede wszystkim zawsze zabierajmy ze sobą głowę i włączmy logiczne myślenie - mówi Paweł Błasiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pływajmy zawsze z kimś, nie wchodźmy do wody sami. Jeśli chcemy odpłynąć gdzieś dalej, to zabierzmy ze sobą jakieś zabezpieczenie. Nie róbmy też sobie głupich żartów i nie udawajmy, że toniemy, bo w czasie gdy ratownicy ruszą nam z pomocą, ktoś inny może jej potrzebować naprawdę. I najważniejsze, miejmy do wody szacunek - dodaje.

Pierwsza pomoc

Co robić, gdy widzimy że ktoś tonie? Przede wszystkim należy powiadomić służby ratunkowe. Dopiero wtedy przystępujemy do ratowania takiej osoby. Nigdy jednak nie podawajmy jej ręki! Zamiast tego weźmy coś, co mamy pod ręką. Gałąź, deskę, wiosło, albo nawet własne spodnie, jeśli mają długie nogawki - mówi Paweł Panfilewicz, ratownik wody z Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Paweł Panfilewicz o zasadach udzielania pierwszej pomocy Michał Dukaczewski / RMF FM

Pamiętajmy też, żeby najpierw zadbać o własne bezpieczeństwo. Zanim więc podamy któryś z tych przedmiotów tonącemu, poprośmy żeby ktoś nas przytrzymał, bo osoba która tonie może mieć nieprawdopodobną siłę i może nas również wciągnąć do wody - przestrzega.

Przed kąpielą sprawdzajmy też prognozę pogody i zwracajmy uwagę na znaki bezpieczeństwa nad wodą.