Do niegroźnego zderzenia dwóch samolotów doszło dzisiaj na warszawskim lotnisku Chopina. Jak informuje reporter RMF MAXXX Przemek Mzyk, Boeing 737 Polskich Linii Lotniczych lecący do Paryża, zderzył się z Cessną. Nikomu nic się nie stało.

/ fot. Łukasz Hinc / Twitter

Niegroźne zderzenie samolotów na warszawskim lotnisku Chopina. Boeing 737 PLL LOT do Paryża zderzył się z prywatną Cessną. Niewielki odrzutowiec zawadził stabilizatorem pionowym o lewe skrzydło Boeing'a. Nie ma osób poszkodowanych.

Zdarzenie do którego doszło w godzinach porannych na lotnisku Chopina było niegroźne, podczas kołowania Boeing'a 737 PLL LOT i prywatnej Cessny, doszło do kontaktu obu tych samolotów. Służby lotniskowe natychmiast zabezpieczyły miejsce zdarzenia, samoloty odkołowały samodzielnie na stanowiska postojowe, ruch na lotnisku nie został wyłączony a co najważniejsze, życiu i zdrowiu pasażerów nie zagrażało niebezpieczeństwo - powiedziała reporterowi RMF MAXXX Przemkowi Mzykowi - rzeczniczka lotniska Chopina - Anna Dermont.