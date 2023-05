Rewolucja kolejowa szykuje się w czasie wakacji w centrum Warszawy. Z podmiejskiej linii średnicowej, czyli odcinka między Dworcami Wschodnim i Zachodnim, znikną pociągi regionalne.

Utrudnienia rozpoczną się 25. czerwca i potrwają przez całe wakacje, do 2. września. Inaczej pojadą przede wszystkim regionalne pociągi do Warszawy, wśród nich na przykład między innymi składy Kolei Mazowieckich oraz Szybkiej Kolei Miejskiej ze Skierniewic, Sochaczewa, Żyrardowa i z Otwocka.

Obecnie kończą się prace nad nowym rozkładem. Jego wstępna wersja ma zostać opublikowana 21. maja. Nowy, wakacyjny rozkład PKP zacznie obowiązywać 11. czerwca, jednak zmiany spowodowane remontem linii średnicowej wejdą w życie dwa tygodnie później 25. czerwca.

Dostępne tylko dalekobieżne tory linii średnicowej

Zmiany będą dotyczyć pociągów podmiejskich. Część z nich będzie kończyć swój bieg na stacji Warszawa Stadion. Będzie też możliwość wykorzystania przez pociągi podmiejskie torów dla pociągów dalekobieżnych. Część składów zakończy bieg na Dworcu Warszawa Zachodnia i Dworcu Warszawa Wschodnia - wymienia w rozmowie z RMF FM Karol Jakubowski z PKP PLK.

Prosimy pasażerów o wcześniejsze zapoznanie się z nowym rozkładem, by przygotować się do podróży. Podkreślamy, że przejezdność linii średnicowej będzie zapewniona po linii dalekobieżnej. Będziemy ją wykorzystywać w miarę możliwości. Jesteśmy na etapie opracowywania rozkładu jazdy tak, by pasażerowie jak najmniej odczuli uciążliwość. To konieczne prace, które są do wykonania, chodzi o przebudowę stacji Warszawa Zachodnia - dodaje Karol Jakubowski z PKP PLK.

PKP PLK zapewnia w rozmowie z naszym dziennikarzem, że prace i utrudnienia zostaną zakończone najpóźniej 2. września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego.