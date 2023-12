​Na trzy lata więzienia skazał sąd w Radomiu mężczyznę oskarżonego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęła była posłanka i szefowa radomskiego sanepidu Lucyna Wiśniewska - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Arkadiusz Guza.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Sąd orzekł także wobec 59-latka zakaz prowadzenia pojazdów przez 10 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

Pełnomocnik bliskich ofiary, a także obrońca oskarżonego złożyli wnioski o sporządzenie przez sędziego pisemnego uzasadnienia wyroku, co oznacza, że prawdopodobnie strony będą składały apelacje - powiedział rzecznik. Proces ws. wypadku Lucyny Wiśniewskiej rozpoczął się pod koniec października. 59-letni mieszkaniec Opatowa (Świętokrzyskie) został oskarżony o umyślne naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Według śledczych, mężczyzna kierując volvo, wykonał niedozwolony manewr wyprzedzania na oznakowanym skrzyżowaniu, jadąc z nadmierną prędkością, która wynosiła 151 km na godzinę, czym doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym mercedesem, którym kierowała Lucyna Wiśniewska.

59-latek nie przyznał się do zarzuconego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień, odpowiadał jedynie na pytania swojego obrońcy. Wyraził natomiast żal i skruchę w związku z zaistnieniem wypadku. Za zarzucony mu czyn grozi do 8 lat więzienia.

Tragiczny wypadek wydarzył się 30 października 2022 r. na drodze krajowej nr 9 w Modrzejowicach, w okolicach Skaryszewa (Mazowieckie). Lucyna Wiśniewska była lekarzem neurologiem. W latach 90. pełniła m.in. funkcję lekarza wojewódzkiego województwa radomskiego. Później została zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie i Radomiu. Do 2005 r. zajmowała stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

Należała do współtwórców radomskiej organizacji Środowiska Inicjatywa, działała w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. W wyborach parlamentarnych w 2005 r. została wybrana do Sejmu V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu radomskiego. 27 kwietnia 2007 r. przeszła do Prawicy Rzeczypospolitej.

Lucyna Wiśniewska została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Bene Merenti Civitas Radomiensis.