Spółka CPK złożyła w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o decyzję lokalizacyjną dla Centralnego Portu Komunikacyjnego - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w Polsce, które ma powstać między Łodzią a Warszawą.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Złożenie wniosku o decyzję lokalizacyjną ma duże znaczenie formalne. W lipcu spółka CPK otrzymała pozytywną decyzję środowiskową dla budowy portu. Gdy wydana zostanie lokalizacyjna, będą mogły ruszyć wywłaszczenia mieszkańców. Do tej pory spółka CPK kupowała i wciąż kupuje grunty od mieszkańców bez przymusu, w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Decyzja lokalizacyjna może być wydana - jak ustalił nasz dziennikarz - w pierwszym kwartale 2024 roku. Na to wskazują procedury, które zwykle przeprowadza urząd wojewódzki.

Zakładamy w naszym harmonogramie, że jest możliwość pozyskania decyzji w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będzie to prosta ścieżka do wniosku o pozwolenie na budowę. CPK posiada już pakiet ważnych uzgodnień i dokumentów, m.in. master plan lotniska czy decyzję środowiskową z rygorem natychmiastowej wykonalności wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, którą uzyskano dzięki przygotowaniu szczegółowego raportu na 20 tys. stron. Jest zatwierdzony przez Ministra Infrastruktury Plan Generalny i promesa zezwolenia na założenie lotniska z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Co ważne dla finansowania projektu, przyjęty jest drugi etap Programu Wieloletniego, który obejmie lata 2024 - 2030. Gwarantuje on bowiem środki niezbędne do kontynuacji prac projektowych oraz przeprowadzenia robót budowlanych Portu Lotniczego CPK, a także związanych z tym kluczowych inwestycji - wynika z odpowiedzi, jaką nasz dziennikarz uzyskał od spółki CPK.



W kontekście Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) możemy z kolei mówić o pozyskaniu już przez spółkę prawie 1100 hektarów terenu. Odnosząc się do gorącej debaty publicznej wokół CPK warto podkreślić, że odbyło się to bez wywłaszczenia ani jednej osoby. W konsekwencji do PDN zgłosiło się już ponad 1300 mieszkańców/właścicieli posiadających prawie 3600 ha. To ponad 80 proc. nieruchomości zabudowanych z terenu pierwszego etapu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - czytamy w odpowiedzi od spółki CPK.



Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz w ostatnich miesiącach wielokrotnie odwiedzał mazowiecką gminę Baranów, gdzie ma powstać Centralny Port Komunikacyjny. Mieszkańcy podkreślali, że czekają na konkretne decyzje, jakie zapadną po wyborach. Zobaczymy, jak to będzie. Konkretnie, w którym to miejscu i w którym kierunku, gdzie ma być ta budowa. Nic nie możemy zawczasu powiedzieć, idziemy z postępem, ale wie pan, tyle się czasu tu mieszka, wiele lat, na razie czekamy i część z nas nie zamierza się wyprowadzać, dopóki nie będziemy musieli - zaznaczają.



Spółka CPK zapowiada, że lotnisko, według harmonogramu, ma być gotowe w połowie 2027 roku, a rok później lądować mają tam pierwsze samoloty.

Z drugiej strony, obecna opozycja zapowiada, że gdy dojdzie do władzy, przeprowadzi audyt całego projektu dotyczący nie tylko budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, lecz także Kolei Dużych Prędkości, która ma prowadzić do lotniska.