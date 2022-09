Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak dzisiaj" wraca do spotkań z widownią na żywo. 11 spektakli dla dzieci i młodzieży, zarówno z Polski i z Ukrainy zostanie pokazanych na scenach warszawskich teatrów i instytucji kultury. 26. edycja festiwalu zacznie się 11 października.

Jak dzisiaj czytać myśli Korczaka i co znaczy "dzisiaj", które z dnia na dzień może zmienić wszystko? Jak zatroszczyć się o migrujące dzieciństwa? Jak zaopiekować nowymi, dotąd nie przeżywanymi emocjami? Jak nie zgubić prawa do "zwykłych trosk", jak wyzwolić radość z codzienności? Gdzie dzisiaj byłby Janusz Korczak? - mówi dyrektorka artystyczna Dorota Kowalkowska.

"Dziecko ma prawo do sztuki" to będzie motto tegorocznej edycji. I jak zwracają uwagę organizatorzy to hasło wybrzmiewa szczególnie mocno w czasie trwającej wojny w Ukrainie. W czasie, kiedy prawa, w tym niezbywalne prawo do dzieciństwa i bezpiecznego dorastania, powinny być chronione jeszcze pełniej. W 80. rocznicę śmierci patrona festiwalu organizatorzy przywołują jedno z najbardziej znanych dzieł Janusza Korczaka. "Jak kochać dziecko?" to książka napisana podczas pobytu autora w Kijowie. I zadają pytania o aktualność idei i twórczego dorobku pedagoga-artysty.

11 października festiwal rozpocznie pokaz spektaklu "Edukacja seksualna" w reżyserii Michała Buszewicza z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Przedstawienie pokazane zostanie na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. 23 października w programie jest "Niekończąca się historia" w reżyserii Magdaleny Miklasz - ten pokaz odbędzie się w Teatrze Rampa na stołecznym Targówku. Publiczność zobaczy również spektakl "Tonja z Glimmerdalen" w reżyserii Karoliny Maciejaszek z Teatru Miniatura w Gdańsku. Przedstawienie zostanie pokazane w Teatrze Komedia.

Rocznica śmierci Janusza Korczaka stała się impulsem dla Teatru Banialuka w Bielsku-Białej do stworzenia wielowymiarowego projektu wokół osoby Korczaka. W Warszawie zaprezentowany zostanie spektakl na podstawie sztuki Artura Pałygi "Zakazane dzieci - opowieść korczakowska" w reżyserii Anny Augustynowicz. 22 października pokaz odbędzie się w Teatrze Dramatycznym.

W repertuarze tegorocznego festiwalu są polskie i ukraińskie spektakle dla dzieci i młodzieży. Zespół studencki z Charkowskiego Państwowego Akademickiego Teatru Lalek przywiezie spektakl "Jestem OK" w reżyserii Oksany Dmitrievej. Scenariusz powstał na podstawie rozmów z nastoletnimi osobami, które pozostały i przebywają obecnie w Ukrainie. Pokaz 15 i 16 października w Teatrze Collegium Nobilium. "Słoneczne niebo" w reżyserii Iryna Zapolskiej to z kolei spektakl-gra, która zaprasza dzieci do dyskretnej przestrzeni ruchu i kontemplacji. Pomaga również pozbyć się stresu. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak dzisiaj" potrwa od 11 do 23 października w Warszawie.