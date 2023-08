W związku z próbą generalną defilady powietrznej, w sobotę, 12 sierpnia, w godz. 14-15 wyłączony zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Oba mosty będę zamknięte w tych samych godzinach także 15 sierpnia.

Przygotowania do defilady wojskowej z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego / Rafał Guz / PAP

"Przystanki tramwajowe most Gdański 03 i 04 oraz Wybrzeże Helskie 03 i 04 zostają zawieszone - tramwaje będą przejeżdżały mostem Gdańskim w obu kierunkach bez zatrzymania w tych zespołach przystankowych" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

W związku z tym, autobusy linii 100, 160, 190, 409 i 500 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego na mostach, tramwaje pojadą na trasach skróconych.

Linia 1 po stronie Pragi-Północ: Metro Bródno/Rondo Żaba-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli: Banacha-AWF-Banacha.

Nie będzie kursów skróconych do pl. Narutowicza.

Linia 4 po stronie Pragi-Północ: Rondo Żaba/Ratuszowa Zoo-Wiatraczna, a po stronie Śródmieścia: Wyścigi-Marymont-Potok.

Linia 6 po stronie Pragi-Północ: Gocławek-Czynszowa a po stronie Śródmieścia w pętli: Metro Młociny, Andersa, Stawki, al. Jana Pawła II, Popiełuszki, Słowackiego, Metro Młociny.

Linia 20 po stronie Pragi-Północ: Żerań FSO-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli: Boernerowo-AWF-Boernerowo.

Linia 23 po stronie Pragi Północ: Czynszowa-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia w pętli Nowe Bemowo, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, Nowe Bemowo.

Linia 26 po stronie Pragi-Północ: Wiatraczna-Ratuszowa Zoo a po stronie Śródmieścia w pętli: PKP Wola, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, PKP Wola.

Linia 28 po stronie Pragi-Północ: Dw. Wschodni (Kijowska)-Żerań FSO a po stronie Śródmieścia w pętli: Metro Marymont-Rogalińska/Zajezdnia Wola-Metro Marymont.

Linia 73 po stronie Pragi-Północ: Kawęczyńska-Bazylika-Ratuszowa-Zoo, a po stronie Śródmieścia w pętli: Metro Marymont, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, al. Niepodległości, Nowowiejska, Marszałkowska, pl. Bankowy, al. Solidarności, Metro Marymont.

Linia 78 po stronie Pragi-Północ: Żerań FSO-Dw. Wschodni (Kijowska) a po stronie Śródmieścia: PKP Wola-Marymont-Potok.

Linia 79 zostanie zawieszona.

Linia turystyczna T pojedzie na trasie: pl. Narutowicza, Okopowa, al. Solidarności, al. Jana Pawła II, Stawki, Andersa, Marszałkowska, pl. Narutowicza.

Dodatkowo od 3 w nocy do 11 w niedzielę most Gdański zostanie zamknięty dla pieszych i rowerzystów, a tramwaje i autobusy nie będą się zatrzymywać na przystankach: Most Gdański 03 i 04 oraz Wybrzeże Helskie: 01, 02, 03 i 04.

Od godz. 18 na potrzeby próby generalnej defilady zamknięte dla ruchu zostaną: Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego; Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina; ul. Sanguszki; ul. Karowa; ul. Lipowa; ul. Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej; ul. Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie; ul. Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

W związku z zamknięciem tych ulic, autobusy linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517 oraz linii nocnych N16, N33, N83.We wtorek, 15 sierpnia, odbędzie się defilada wojskowa z udziałem ok. 2000 żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statków powietrznych.

Na wtorkowej defiladzie, jak zapowiada resort obrony, "żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy". Będą pokazane m.in. "kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16, śmigłowce i bezzałogowce" - zapowiedziano w komunikacie MON.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947 r. Od 1992 r. święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.