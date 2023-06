Czy zastanawialiście się kiedyś, jak roboty mogą zmienić nasze codzienne życie? Dzięki nieustającemu rozwojowi technologii, zaczynamy dostrzegać potencjał, jaki drzemie w tej dziedzinie technologii. W ostatnim czasie, słowa „sztuczna inteligencja” dzięki swojemu dynamicznemu rozwojowi zostało odmienione przez wszystkie przypadki i ludzie zaczęli obawiać się o swoją pracę. Podobne głosy były słyszane lata temu, kiedy następowały pierwsze automatyzacje hal produkcyjnych za pomocą robotów. Obecnie na rynku coraz popularniejsze są roboty usługowe, które możemy spotkać na przykład w sklepach spożywczych i restauracjach. Czy przez ich obecność również możemy martwić się o utratę pracy?

Jak roboty wspierają gastronomię?

Gastronomia to jedna z dziedzin, która najszybciej przystosowuje się do nowych możliwości, jakie niesie ze sobą automatyzacja. Już od lat działanie profesjonalnych restauracji wspierają maszyny, które wyręczają ludzi w monotonnych i powtarzalnych czynnościach, jak mieszenie, porcjowanie czy nawet przerzucanie naleśników. Choć technologia nie przestaje nas zaskakiwać, to całkowite zautomatyzowanie pracy na kuchni jest wątpliwe i wręcz nieprawdopodobne. Wszystkie te usprawnienia dotyczą jednak pracy na kuchni. A co z obsługą kelnerską, która jest równie ważna? Dla niektórych może być nawet ważniejsza od kuchni, ponieważ ostatecznie to kelner "sprzedaje" dania klientowi.

Tradycyjna praca kelnera jest pełna wyzwań i czasami stresująca. Muszą oni biegać między kuchnią a stołami, niosąc ciężkie tace pełne dań i napojów. Na koniec dnia pracy, który nierzadko trwa ponad 10 godzin, kelner ma prawo czuć w nogach i w plecach przepracowaną zmianę. Na szczęście firmy technologiczne zlokalizowały ten problem i postanowiły wziąć na siebie "ciężar" noszonego jedzenia. Dzięki temu powstały roboty, które mimo, że nazywane są potocznie "robot-kelnerami" to kelnerami nie są. Są one nieocenionym wsparciem dla kelnera, ponieważ mogą przewieźć nawet 40 kg jedzenia na talerzach, bezpośrednio z kuchni do wyznaczonego stolika. Roboty takie jak BellaBot nie zabierają więc nikomu pracy, a jedynie ją ułatwiają. Takie połączenie człowieka i maszyny sprawia, że kelnerzy mogą przez całą zmianę skupić się na doskonałej obsłudze klienta, a roboty odwalają za nich ciężką robotę.

Z punktu widzenia biznesu zatrudnienie robota to typowa sytuacja win-win: goście mogą cieszyć się smacznym posiłkiem bez zbędnego oczekiwania, a kelnerzy mogą świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie. Obecność robotów w gastronomii jest nieunikniona, a co z innymi branżami?

Nowe spojrzenie na ekspozycję produktu

Roboty usługowe takie jak PUDU Roboty nie tylko zyskują popularność w gastronomii, ale także rewolucjonizują branżę retail. Przykładów nie trzeba daleko szukać, wystarczy przypomnieć sobie wprowadzenie takiego robota do sieci sklepów Carrefour w październiku zeszłego roku. Internet codziennie tworzył nowe memy z uroczym robotem, a większość portali odmieniała imię robota na wszystkie możliwe sposoby. Carrefour nie był pierwszy w branży retail, który "zatrudnił" robota, ponieważ chwile wcześniej zrobiła to sieć MediaMarkt, jednak postawiła ona na inny model urządzenia. Jednak to robot w Carrefourze sprawił, że w kierunku mobilnych półek z produktami zaczęły spoglądać inne sklepy, również te mniejsze. Obecnie roboty znajdziemy w niektórych sklepach sieci Lewiatan, Tradycja i Jakość, czy lokalnych delikatesów Kulfon.

Roboty w branży retail to przede wszystkim nowe podejście do trade marketingu i słowo "podejście" jest tutaj kluczowe. Dotychczas producenci chcąc wyróżnić się ze swoimi produktami stawiali na ekspozytory produktowe, które wyróżniały się na tle klasycznych półek grafiką czy formą. Największym minusem tego rozwiązania jest to, że taki ekspozytor stoi w jednym miejscu, więc jeżeli ktoś nie będzie w danym miejscu w sklepie to go po prostu nie zobaczy. Z robotami takiego problemu nie ma. Roboty wyposażone są w tryby automatycznej jazdy, po ustalonej trasie, w związku z czym mogą "w kółko" jeździć po tej samej trasie jednocześnie zwiększając zasięg dotarcia z produktami. Dodatkowo zmieszczą na swoje półki sporo produktów i można je dostosować pod obowiązującą komunikację wizualną, dzięki personalizacji obudowy.

Jak roboty wpływają na wizytę gości hotelowych?

Niezawodność, precyzja i efektywność robotów znalazły również zastosowanie w branży hotelarskiej. W tej branży obsługa gości odgrywa kluczową rolę, doceniają oni wartość dodaną, jaką przynoszą te wszechstronne urządzenia. W hotelach, które pragną zapewnić wyjątkowe doświadczenie swoim klientom, ważne jest skupienie na doskonałej obsłudze i profesjonalizmie. Roboty w tej sytuacji są nie tylko efektywne, ale także wzbudzają zainteresowanie i podnoszą jakość obsługi hotelowej.

Jakie zadania może mieć robot w hotelu? W hotelowej restauracji jest nieocenionym wsparciem przy przygotowywaniu i sprzątaniu po hotelowych śniadaniach i obiadokolacjach. Sprawdza się tutaj zwłaszcza siła robota, który może na raz przewieźć dużo większy ciężar niż człowiek - dzięki temu praca idzie lżej i szybciej. Roboty można również wykorzystać jako narzędzie marketingowe w hotelowej recepcji. Niektóre modele, wyposażone w ekrany multimedialne, mogą wyświetlać aktualne promocje hotelowe, informować o wydarzeniach lub po prostu pokazywać ważne informacje dla gości hotelowych jak np. godziny wydawania posiłków.

Czy roboty zastąpią ludzi?

Odpowiadając na pytanie z tytułu artykułu: roboty nie zabiorą nikomu pracy, ponieważ nie zostały stworzone z taką myślą. Mają one usprawniać pracę ludzi poprzez branie na siebie męczących, powtarzalnych, ciężkich i monotonnych czynności. W taki sposób roboty działają w społeczeństwie już od wielu lat i nie zapowiada się, żeby to miało się zmienić.

Zastosowanie robotów jest znacznie szersze niż przytoczone scenariusze w powyższym artykule, a jeśli prowadzisz biznes i chciałbyś dowiedzieć się "czy roboty są dla mnie?" to już 27 czerwca, w warszawskim klubie ARCO przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19 odbędzie się spotkanie, na którym zaprezentowane zostaną wszystkie modele robotów. Obecni na spotkaniu specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją wątpliwości dotyczące pracy robota. Dla uczestników przygotowana będzie również specjalna oferta na roboty PUDU. Więcej szczegółów odnośnie do wydarzenia znajdziecie TUTAJ.