Kierowcy gdyńskiej komunikacji miejskiej usiądą na wózkach, otrzymają do rąk białe laski i gogle imitujące wady wzroku. Mają poczuć na własnej skórze z jakimi problemami mierzą się podczas miejskich podróży osoby na wózkach, niedowidzące czy niesłyszące.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

ZKM wraz z referatem Dostępności Urzędu Miasta Gdyni przeszkoli kilkudziesięciu kierowców autobusów i trolejbusów, by zwrócić uwagę w jaki sposób mają skutecznie pomóc podróżnemu ze szczególnymi potrzebami.

Skargi na naszych kierowców co jakiś czas się pojawiają. Obsługa osób niepełnosprawnych nie jest taka prosta. Trzeba takie osoby odpowiednio w pojeździe zabezpieczyć. To co w Gdyni rozpoczynamy to szkolenia, które mają w sobie element warsztatowy, bo chcemy, aby kierowca usiadł na wózku, aby dostał laskę i miał zasłonięte oczy, aby przekonał się jakie bariery stoją przed osobami, które chcą skorzystać z transportu zbiorowego - mówi Hubert Kołodziejski z Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.





Grupa kierowców wcieli się w rolę osób z niepełnosprawnościami, wykorzystując sprzęt szkoleniowy - wózek, laskę osoby niewidomej, gogle imitujące wady wzroku. Szkolenie odbywa w drodze dotarcia na przystanek autobusowy i w pojazdach.





Na pętli autobusowej kierowcy będą musieli pokonać bariery, z którymi na co dzień mierzą się osoby ze specjalnymi potrzebami -dodaje Kołodziejski.

Szkolenia prowadzą pracownicy Wydziału Dostępności Urzędu Miasta Gdyni.





Chcemy by kierowcy wiedzieli jak pomóc osobom z niepełnosprawnością i jak zachować się wobec psa asystującego osobie ze specjalnymi potrzebami. Często zasady są znane, ale pojawia się zakłopotanie - czy pomagać czy nie, jak pomagać żeby nie urazić osoby niepełnosprawnej" -mówi Marta Czachor z Referatu Dostępności Urzędu Miasta Gdyni.





Pierwsze szkolenia ma przejść kilkunastoosobowa grupa kierowców, mają być one jednak regularnie realizowane, tak by skorzystała z nich jak największa liczba kierujących trolejbusami i autobusami ZKM w Gdyni.