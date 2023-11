Pilotażowo aplikacja Animal Helper działa już w województwie pomorskim. Ma być odpowiednikiem numeru 112, ale dla zwierząt.

W Pomorskiem ruszyło Animal Helper / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF Maxxx /

Już dzisiaj od godziny szóstej rano nasi operatorzy odbierają zgłoszenia dotyczące niehumanitarnego traktowania zwierząt i innych zdarzeń, które wymagają udzielenia pomocy zwierzakom. Za nami 4 lata przygotowań, projektowania aplikacji. Działamy całodobowo, na razie w województwie pomorskim, chcemy dołączać kolejne regiony kraju, będą to na pewno województwo mazowieckie i śląskie - mówi Paweł Gebert współtwórca Animal Helper w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską Łaźniak z RMF Maxx.



W centrali w Gdańsku pracować będzie dziesięciu pracowników na trzy zmiany. Celem aplikacji jest skrócenie czasu reakcji na zgłoszenie dotyczące zwierząt, a także budowa świadomego, empatycznego społeczeństwa, które nie boi się reagować, gdy zwierzęciu dzieje się krzywda.



Po blisko czterech latach pracy zespołu Fundacji Psia Krew i programistów powstała aplikacja w wersji webowej, a także mobilnej, na Androida i iOS. Od dziś aplikacje są już dostępne w sklepach oraz na www.zglos.animalhelper.pl.



Ułatwia ona kontakt pomiędzy użytkownikiem, który widzi jakieś zdarzenie albo jest jego uczestnikiem - np. potrącił dzikie zwierzę. Do tej pory trzeba było odszukać konkretną organizację pomagającą zwierzętom, powiadomić, przesłać zdjęcia. Nie trzeba się o to martwić, jeśli ma się aplikację pod ręką. Można szybko dodać zdjęcia, podać lokalizację. Nie wymagamy imienia i nazwiska, potrzebny jest tylko numer telefonu i e-mail - tłumaczy Paweł Waszkiewicz, technik pracujący nad aplikacją Animal Helper.



Zgłoszenia trafiają do centrali w Gdańsku, która działa całodobowo, siedem dni w tygodniu. Obecnie Fundacja zatrudnia w tym celu dziesięciu pracowników. Testy w pierwszym województwie pokażą nam realne potrzeby finansowe i logistyczne, by móc działać w całej Polsce. Następnym krokiem jest Mazowsze, później Śląsk i stopniowo kolejne obszary, aż będziemy przyjmować zgłoszenia z całego kraju. Wiemy, że musi to nastąpić możliwie jak najszybciej, ale zawsze musimy mieć z tyłu głowy dobro i komfort pracy naszych koordynatorów zgłoszeń - mówi Adam Van Bendler, inicjator powstania Animal Helper.



Zdarzenie można zgłosić poprzez formularz, a także przez telefon, który znajduje się w aplikacji i na stronie.

Zgłoszenie formularzowe to jednak dodatkowe korzyści z punktu widzenia przyjmowania zgłoszeń. Dokładne koordynaty GPS, bardziej rzeczowy opis, a także materiały wideo i zdjęcia - wylicza Adam Van Bendler. I dodaje, że to właśnie wideo i zdjęcia są najlepszymi dowodami w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami i to dzięki nim zwyrodnialców szybciej spotka kara.



By zgłosić zdarzenie, nie trzeba być zalogowanym użytkownikiem.