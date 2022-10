"Czym oddychasz?" - to hasło umieszczone na muralu, który powstał na bocznej ścianie budynku Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum w Gdańsku-Wrzeszczu. Mural został wykonany ekologicznymi farbami pochłaniającymi zanieczyszczenia.

Ekologiczny mural w Gdańsku-Wrzeszczu / UM Gdańsk /

Mural został zaprojektowany przez mieszkańców Wrzeszcza oraz wolontariuszy podczas warsztatów organizowanych w partnerstwie z Fundacją RC. Nad powstaniem malunku czuwała artystka Iwona Zając, która przygotowała projekt. Za wykonanie odpowiadała firma Good Looking.

"Przekaz tego muralu jest jeden"

Wszystkim nam zależy na tym, by Gdańsk był miastem ludzi aktywnych, którzy dbają o środowisko i o klimat. Bardzo ważnym elementem nowoczesnego miasta i urbanistyki, jest poczucie, że możemy w pewien sposób zaznaczyć swoje miejsce w naszym otoczeniu. W Gdańsku są to między innymi murale. Ten jest wyjątkowy, bo znalazł się na ścianie Conradinum, przy ruchliwej ulicy, ale jest też wymalowany ekologicznymi farbami - powiedziała Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Jak mówi Andrzej Butowski, dyrektor Conradinum, "przekaz tego muralu jest jeden - czystość powietrza i ekologia".

Cieszę się, że osobiście mogłem brać udział w projektowaniu tego dzieła. Nigdy tego nie robiłem i nie wyobrażałem sobie, że umysł ścisły, techniczny, może wymyślić coś artystycznego - mówił.

Uczeń o muralu

Mural zadaje nam kluczowe pytanie, czym oddychasz? Wszyscy byśmy odpowiedzieli, że oddychamy w miarę czystym powietrzem, jak na aktualne czasy, ale warto spojrzeć w przyszłość. To, czym palimy w piecach, ma ogromny wpływ na atmosferę oraz powietrze, którym oddychamy zarówno dziś, jak również oddychać będą następne pokolenia - dodaje Piotr Dominik, uczeń klasy 3b szkoły Conradinum.

Na muralu znalazły się symbole wybrane przez mieszkańców Wrzeszcza: dmuchawce symbolizują powietrze, a drzewa, które daje cień, rośnie na terenie szkoły.

Jest też pytanie "Czym oddychasz?", które zadaje sobie coraz więcej osób. W świetle nadchodzącego kryzysu energetycznego i niepewności, jaka nam wszystkim towarzyszy, mural ma zachęcić do refleksji nad tym, czym dojeżdżamy do szkoły i pracy, czym palimy, jakich wyborów dokonujemy i jaki wpływ ma to na powietrze, którym wszyscy oddychamy - przypomina Urząd Miasta Gdańska.

"Mural może spowodować refleksje"

Mural powstał we współpracy z Biurem Energetyki oraz Europejską Stolicą Wolontariatu.

Dla mnie doświadczenie uczestnictwa w warsztatach było czymś zupełnie nowym, ale w kontekście tego, że my jako jednostka walcząca o lepsze powietrze, zachęcająca do likwidowania pieców węglowych, czyli kopciuchów, byliśmy przyzwyczajeni do negatywnego przekazu. Często, pojawiające się murale pokazują czarne płuca, a warsztaty z mieszkańcami Wrzeszcza i aktywistami pokazały, że każdy oczekiwał pozytywnego przekazu - mówi Mariusz Sadłowski, dyrektor Biura Energetyki. Jak dodał, "myślę, że mural może spowodować pewnego rodzaju refleksje przeanalizowania możliwości wymiany swojego kopciucha lub sprawdzenia możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej".

Do końca roku Gdańsk jest Europejską Stolicą Wolontariatu.

Hasłem ESW jest "Bez nas nie działa". Bez nas nie działa również przekaz tego muralu, który ma pokazać, że jeżeli sami nie zadbamy o to, co nas otacza, to klimat się nie poprawi. W wolontariacie ekologia jest dość świeżym obszarem. Mam nadzieję, że ten mural, jego właściwości ekologiczne, czyli farby pochłaniające zanieczyszczenia, w jakimś stopniu przyczynią się do tego, żeby to miejsce we Wrzeszczu również stało się bardziej ekologiczne - mówi Dawid Jastrzębski, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.