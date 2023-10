Policjanci z gdyńskiej drogówki po pościgu zatrzymali dwóch kierowców. Jeden z nich nie miał prawa jazdy, był poszukiwany listem gończym, a w samochodzie, który prowadził siedziało roczne dziecko.

/ KMP Gdynia /

Do pościgów doszło w poniedziałek na Trasie Kaszubskiej i na ul. Morskiej w Gdyni.

Najpierw funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującego volkswagenem, który przekroczył dozwoloną prędkość o 47 km/h. Kierujący nie zatrzymał się, ominął mundurowych i znacznie przyspieszył. Policjanci od razu pojechali za uciekającym pojazdem, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych - poinformowała podkom. Jolanta Grunert z gdyńskiej policji.



Uciekinier zjechał na prawe pobocze Trasy Kaszubskiej i zaczął uciekać pieszo. Jak dodała policjantka - po chwili mundurowi zatrzymali go.

W trakcie interwencji okazało się, że 40-letni mieszkaniec Rumi jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary pozbawienia wolności na okres 4 miesięcy oraz nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami - przekazała funkcjonariuszka i dodała, że mężczyzna miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.

Co więcej funkcjonariusze w porzuconym volkswagenie zastali narzeczoną mężczyzny wraz z rocznym dzieckiem. Po sprawdzeniu w systemie okazało się, że pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych.

Tego samego dnia na ul. Morskiej w Gdyni policjanci próbowali zatrzymać kierującego porsche. Kierowca nie zareagował na sygnały policjantów, którzy natychmiast ruszyli w pościg za uciekającym pojazdem - relacjonowała policjantka.

Mężczyzna wjechał do Rumi, zaparkował pojazd i zaczął uciekać pieszo. Został zatrzymany przez policjantów. 47-letni mieszkaniec Połczyna przyznał, że pił wcześniej piwo, jednak odmówi badania alkomatem. W związku z powyższym mundurowi przewieźli go do szpitala na badanie krwi. Policjanci zatrzymali 47-latkowi prawo jazdy - przekazała oficer prasowa gdyńskiej policji.

Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnej celi.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, a za niezatrzymanie się do kontroli drogowej mogą trafić na 5 lat do więzienia, odpowiedzą też za wykroczenia drogowe, które popełnili uciekając przed policją.

O ich losie zadecyduje sąd.