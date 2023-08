Trwają testy wewnętrzne systemu Mevo 2.0. To kolejne podejście do uruchomienia publicznego system roweru metropolitalnego w Trójmieście. Będzie się on składał z pojazdów elektrycznych i tradycyjnych.

Rowery już są / Stanisław Pawłowski / RMF24 Pierwszy raz Mevo zostało uruchomione w 2019 roku. Wtedy były problemy z dostawą rowerów na czas i z ich ładowaniem. Wiosną testy systemu Mevo 2.0. zawieszono z powodu błędów w aplikacji potrzebnej do wypożyczania pojazdów. Jesteśmy w fazie testów i wszystko wskazuje, że tym razem się uda. Rowery są do nas przywożone systematycznie. Mamy już w magazynie tysiąc rowerów klasycznych i prawie tysiąc rowerów ze wspomaganiem elektrycznym - mówi Dagmara Kleczewska, kierownik projektu MEVO 2.0, czyli roweru metropolitarnego na Pomorzu. Wśród pojazdów jest także rower cargo, który będzie służył do dowożenia do stacji rowerowych naładowanych baterii do pojazdów wspomaganych elektrycznie. / Stanisław Pawłowski / RMF24 / Stanisław Pawłowski / RMF24 / Stanisław Pawłowski / RMF24 Od ponad tygodnia trwają testy wewnętrzne aplikacji. Wniosków jest dużo: nie mamy zastrzeżeń do samego roweru, ale bardzo wiele do aplikacji - dodaje Kleczewska. Testy wewnętrzne zostaną przeprowadzone w oparciu o 100 rowerów - 75 ze wspomaganiem elektrycznym i 25 tradycyjnych. Jeśli przebiegną pomyślnie, we wrześniu wziąć udział w testach będą zwykli użytkownicy, którym podczas tego etapu udostępniona zostanie połowa floty rowerowej. W trybie testowym, użytkownik będzie mógł skorzystać z abonamentu miesięcznego po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 gr. Gdy wszystkie elementy systemu będą funkcjonowały w sposób należyty, na ulice Metropolii wyruszy cała flota rowerów. Zobacz również: „Bursztynowa Arena” znów będzie błyszczeć

Gdańsk przygotowuje się do igrzysk zawodów branżowych EuroSkills 2023 Opracowanie: Małgorzata Wosion