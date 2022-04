Na budowie kanału przekopu Mierzei Wiślanej odbyły się próby szczelności wrót śluzy. Wypadły pomyślnie.

Kanał żeglugowy na przekopie Mierzei Wiślanej / Adam Warżawa / PAP

Komora śluzy ma długość 200 metrów, szerokość 25 metrów i głębokość 6,5 metra. Dzięki niej wody Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego nie będą się mieszały, a różnica poziomu wód w obu zbiornikach nie będzie stanowiła zagrożenia dla jednostek pływających.

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to jedna z priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych rządu. Otwarcie Kanału Żeglugowego zaplanowano 17 września.

Aby ruch statków był możliwy i jednocześnie nie ograniczał ruchu samochodowego, niezbędne jest wybudowanie m. in. kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania, a także nowego układu drogowego z dwoma mostami obrotowymi.

Urząd Morski w Gdyni i generalny wykonawca - konsorcjum NDI/Besix - zapewniają, że prace przewidziane na tym etapie projektu są już na ostatniej prostej.

Próba szczelności polegała na tym, że w pierwszym etapie nalaliśmy wodę z Zalewu Wiślanego pomiędzy bramę nr 1 a grodzę technologiczną do poziomu "-1,3" metra. Następnie, po uzyskaniu tej rzędnej, zaczęliśmy pompować wodę między bramę 1 i 2, również do poziomu "-1,3". Ostatnim etapem było napompowanie wody pomiędzy bramę 1 a grodzę technologiczną do poziomu "0", czyli do poziomu wody w Zalewie Wiślanym. Po uzyskaniu tego poziomu wody, mierzono przecieki w komorze żelbetowej na bramach śluz. Wynik jest pozytywny, co oznacza, że wrota stalowe na bramie południowej są szczelne - podkreśla Maciej Klecha, kierownik robót mostowych z konsorcjum NDI/Besix.

Budynku Kapitanatu Portu Nowy Świa otrzymał już pozwolenie na użytkowanie. Kapitanat będzie m.in. nadzorował bezpieczeństwo żeglugi, kontrolował przeprawę śluzową i obsługiwał bramę śluzy oraz mosty obrotowe oraz regulował ruch kołowy w obrębie kapitanatu i przeprawy śluzowej.

Jesteśmy na etapie zatrudniania i szkolenia osób, które będę pracowały w Kapitanacie - mówi Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Podkreśla przy tym, że osoby, które zostaną zatrudnione muszą nauczyć się korzystać z najwyższej klasy wyposażenia stacji operatorskiej Nadrzędnego Systemu Sterowania.

Na ukończeniu jest także większość robót w rejonie falochronów. Swoją rolę spełnia już sztuczna wyspa, która powstaje w odległości ok. 2 km od Przebrna i ok. 4,5 km od przekopu. Jest tam odkładany urobek czerpany z dna Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg. Wyspa jest też ważna ze względu na migrację ptaków. Ma kształt elipsy i powierzchnię 181 ha.

Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga będzie mieć długość blisko 25 kilometrów. Kanał żeglugowy ma mieć 1 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4,5 metrów, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.