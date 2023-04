Wzrosły ceny biletów komunikacji miejskiej organizowanej przez Gdańsk, Gdynię, Wejherowo oraz gminy Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej (MZKZG). Wiemy, ile muszą od dzisiaj trzeba zapłacić za nowe bilety.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Zmiany w taryfach są wynikiem rekomendacji Zarządu MZKZG, przyjętej w formie uchwały przez zgromadzenie związku" - podał w przesłanym komunikacie inspektor ds. integracji transportu zbiorowego MZKZG Bartosz Szwarc.



Zaznaczył, że nowe ceny stanowią odpowiedź na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej spowodowany wyższymi cenami energii, paliw oraz wysokim poziomem inflacji.



Przedstawiciel MZKZG wskazał, że w ofercie obowiązującej od poniedziałku, we wszystkich taryfach miejskich pojawi się bilet jednoprzejazdowy w cenie 4,80 zł. Oprócz tego, w sprzedaży cały czas oferowane będą bilety 75-minutowe, dostępne w taryfach miejskich (ważne w gdańskich tramwajach i autobusach lub w gdyńskich autobusach i trolejbusach) albo w taryfie metropolitalnej, honorowanej we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gdańsk, Gdynię i Wejherowo.



Cena biletu 75-minutowego, niezależnie od emitenta, będzie taka sama (6 zł normalny i 3 zł ulgowy). Zlikwidowany zostanie też podział na linie zwykłe i pospieszne.



W komunikacie określono, że cena biletu 24-godzinnego po zmianach, w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie wyniesie 22 zł. Natomiast bilet 24-godzinny metropolitalny, upoważniający do podróży z przesiadkami wszystkimi liniami komunikacji miejskiej w metropolii będzie kosztował 24 zł.



Osoby, które na podstawie biletu metropolitalnego 24-godzinnego podróżują koleją SKM i Polregio oraz komunikacją miejską wybranego organizatora zapłacą 30 zł, natomiast korzystający z transportu w obrębie całej metropolii poniosą wydatek na poziomie 34 zł.



Ceny metropolitalnych biletów 72-godzinnych wyniosą 48 zł (bilet ważny w komunikacji miejskiej) oraz 68 zł (bilet ważny w komunikacji miejskiej i kolejowej).



Ceny biletów ulgowych wzrosną proporcjonalnie i wyniosą odpowiednio 2,40 zł (za bilet jednoprzejazdowy), 3 zł (za bilet 75-minutowy) i 11 zł (za bilet 24-godzinny). Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów na podstawie biletów metropolitalnych 24-godzinnych i 72-godzinnych również zapłacą połowę ceny.

Zmiany cen biletów długoterminowych

Przedstawiciel MZKZG w komunikacie podkreślił, że zmianie ulegną też ceny biletów miesięcznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej (ZTM, ZKM, MZK, MZKZG). Podwyżka najbardziej popularnych biletów, obowiązujących w granicach jednego miasta (gminy), wyniesie mniej niż 10 proc.



Cena biletu miesięcznego na wszystkie linie w granicach Sopotu, Rumi, gm. Kosakowo, gm. Żukowo, gm. Szemud, gm. Wejherowo, gm. Kolbudy, Pruszcza Gdańskiego i gm. Pruszcz Gdański każdorazowo wynosić będzie 81 zł (40,50 zł ulgowy).



Wzrost cen większości biletów semestralnych nie przekroczy 10 proc. Zmianie ulegną również ceny miesięcznych biletów metropolitalnych, łączonych z biletami przewoźników kolejowych i autobusowej komunikacji regionalnej.



W komunikacie wskazano, że decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, organizatora przewozów kolejowych, zmiana obejmie także ceny biletów kolejowych w ramach oferty biletów łączonych: z 90 zł na 110 zł (bilety Gdańsk-Sopot i Gdynia-Sopot) oraz z 144 zł na 164 zł (bilety sieciowe jednego organizatora oraz na cały obszar MZKZG).