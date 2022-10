W poniedziałek ruszy duży remont w obrębie skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3 Maja w Gdańsku. Jego przebudowa ma zapobiec regularnemu zalewaniu tego miejsca po ulewnych deszczach. Remont będzie się wiązał ze sporymi utrudnieniami, zarówno dla kierowców jak i dla pasażerów komunikacji miejskiej.

W najbliższych dniach ruszają prace drogowe na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody i 3 Maja w Gdańsku / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Zmiany w organizacji ruchu zostały podzielone na siedem etapów, żeby uciążliwości związane z remontem były jak najmniejsze.

Informacje o każdym z nich mieszkańcy Gdańska będą otrzymywali na bieżąco (poprzez plakaty i ulotki - red.) - zapowiadał podczas dzisiejszej konferencji prasowej Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. Jak dodaje, jeszcze w tym tygodniu plakaty i ulotki będzie można znaleźć w autobusach, na przystankach oraz we wspólnotach mieszkaniowych.

Jakie zmiany czekają nas w najbliższych dniach?

Od 17 października do 23 grudnia wyłączony z funkcjonowania będzie przystanek tramwajowy Urząd Miejski 01. Pasażerowie będą musieli skorzystać z przystanku wcześniejszego lub następnego. Wyłączony zostanie również fragment chodnika w obrębie tego przystanku.

Tuż po Wszystkich Świętych, 2 listopada, wyłączony zostanie ruch tramwajowy na trasie Carla Groddecka/Plac Zebrań Ludowych. W tym okresie tramwaj linii nr 4 jeździł będzie trasą tramwaju nr 2. Te utrudnienia potrwają około 10 dni.

"To jest najlepsze rozwiązanie dla tego problemu"

Celem przebudowy jest poprawa odprowadzenia wód deszczowych z tego miejsca. Ma to być osiągnięte poprzez wybudowanie podwójnego systemu odwodnienia wzdłuż i w poprzek ul. Nowe Ogrody i ul. 3 Maja. Ważnym elementem realizacji będzie budowa kolektora deszczowego wzdłuż torów tramwajowych.

To jest najlepsze rozwiązanie dla tego problemu. Staramy się tą wodę zatrzymywać tworząc np. ogrody deszczowe, ale jak woda spływa tutaj, to musimy ją w jak najszybszy sposób odprowadzić do kolektora deszczowego, który to podaje ją dalej do kanału Raduni - tłumaczy Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód, z którym rozmawiała Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak z RMF MAXX.

Ważne informacje dla kierowców

W dniu 2 listopada na ul. 3 Maja (na wysokości urzędu miejskiego) nastąpi zwężenie pasów ruchu do jednego pasa do jazdy w lewo (kierunek: ul. Kartuska), z kolei do jednego pasa do jazdy na wprost (kierunek: dworzec autobusowy) i w prawo (kierunek: ul. Hucisko).

W drugiej połowie listopada planowane jest również całkowite zamknięcie ul. 3 Maja na wysokości urzędu miejskiego na potrzeby wykonania m.in. studni i odwodnienia liniowego, a także dalszego odcinka kolektora.

Ważne informacje dla pieszych

W drugiej połowie listopada zamknięte zostanie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na wysokości urzędu miejskiego. Do dyspozycji będzie przejście po drugiej stronie skrzyżowania na wysokości aresztu.

Taka organizacja będzie w tym miejscu obowiązywała prawdopodobnie do 23 grudnia.

Etap 1

Od 17 października do 1 listopada:

wyłączenie przystanku tramwajowego Urząd Miejski 01;

brak możliwości poruszania się po chodniku w obrębie przystanku tramwajowego urząd miejski.

Mapa inwestycji - 1 i 2 etap /

Etap 2

Od 2 listopada:



zwężenie pasów ruchu w ul. 3 Maja na wysokości urzędu miejskiego do jednego pasa do jazdy w lewo (kierunek: ul. Kartuska) oraz do jednego pasa do jazdy na wprost (kierunek: dworzec autobusowy) i w prawo (kierunek: ul. Hucisko).

Od 3 do 11 listopada:



wstrzymanie ruchu tramwajowego na trasie Carla Groddecka/Plac Zebrań Ludowych (tramwaj linii 4 będzie jeździł trasą tramwaju nr 2).

Od 14 listopada:



przywrócenie ruchu tramwajowego na trasie Carla Groddecka/Plac Zebrań Ludowych.

Etap 3

14 listopada - 23 grudnia:



całkowite zamknięcie ul. 3 Maja na wysokości urzędu miejskiego (objazdy ulicami Armii Krajowej, Wały Jagiellońskie, Nowe Ogrody);

wyłączenie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na wysokości urzędu miejskiego (możliwość przejścia po drugiej stronie skrzyżowania poprzez przejście dla pieszych na wysokości aresztu).

Przerwa na czas świąt 24 grudnia - 8 stycznia:



przywrócenie przystanku Urząd Miejski 01;

przywrócenie ruchu w ul. 3 Maja (możliwe miejscowe zawężenia).

Mapa inwestycji - etap 3 /

Etap 4

9-29 stycznia 2023 r.



wprowadzenie organizacji ruchu odbędzie się w nocy z 8 na 9 stycznia;

zamknięcie przejścia dla pieszych w ul. 3 Maja na wysokości urzędu miejskiego;

zamknięcie ul. 3 Maja w kierunku CH Forum na wysokości urzędu miejskiego;

zamknięcie ul. 3 Maja w kierunku CH Forum oraz lewoskrętu w ul. Nowe Ogrody w kierunku ul. Hucisko na wysokości aresztu;

prawoskręt w kierunku Kartuska na wysokości aresztu pozostaje otwarty.

Mapa inwestycji - etap 4 /

Etap 5

30 stycznia - 2 kwietnia 2023 r.

zamknięcie przejścia dla pieszych w ul. Nowe Ogrody na wysokości urzędu miejskiego;

zamknięcie skrajnych pasów po obu stronach ul. Nowe Ogrody od urzędu miejskiego w kierunku ul. Kartuskiej oraz ul. Hucisko;

zwężenie jezdni w ul. 3 Maja na wysokości aresztu do dwóch pasów.

Mapa inwestycji - etap 5 /

Etap 6

03-23 kwietnia 2023 r.

zamknięcie przejścia dla pieszych w ul. Nowe Ogrody na wysokości urzędu miejskiego;

zamknięcie wewnętrznych pasów po obu stronach ul. Nowe Ogrody od urzędu miejskiego w kierunku ul. Kartuskiej oraz ul. Hucisko.

Mapa inwestycji - etap 6 i 7 /

Etap 7

24 kwietnia - 12 maja 2023 r.

zamknięcie przejścia dla pieszych w ul. Nowe Ogrody na wysokości urzędu miejskiego;

zamknięcie skrajnych pasów po obu stronach ul. Nowe Ogrody od urzędu miejskiego w kierunku ul. Kartuskiej oraz ul. Hucisko;

zamknięcie wewnętrznych pasów po obu stronach ul. Nowe Ogrody od urzędu miejskiego w kierunku ul. Kartuskiej oraz ul. Hucisko.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma Poleko Budownictwo. Koszt inwestycji to blisko 7 mln złotych. Koniec prac przewidziano na czerwiec 2023 roku.