Pełna gdańska flota rowerów Mevo powraca na ulice metropolii po zimowej przerwie. Mieszkańcy i turyści będą mieć do dyspozycji 3,2 tys. rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i około tysiąca tradycyjnych.

Rowery Mevo / Piotr Wittman / Materiały prasowe

Mimo ograniczeń, sezon zimowy był intensywny

Obecnie po ulicach 16 gmin Trójmiasta, jeździ 4,2 tys. rowerów, z których 3/4 są wspomagane elektrycznie.

Od początku grudnia system rowerowy Mevo działał w trypie zimowym. co oznacza, że do dyspozycji użytkowników była połowa floty, ale mimo niesprzyjających temperatur system cieszył się zainteresowaniem.

To potwierdza, że jest zapotrzebowanie na rower miejski w metropolii. W okresie zimowym użytkownicy przejechali blisko 350 tys. km. Rowery były wypożyczane 125 tys. razy. Średni czas podróży to 20 minut na dystansie 3 km. Częściej z rowerów korzystali mężczyźni - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Wiosenny sezon ma przynieść wiele nowości

W metropolii na bieżąco budowane są nowe stacje rowerów. Zapotrzebowanie na nowe punkty postoju może zgłosić każda z 16 gmin, które biorą udział w projekcie.

25 nowych punktów postoju powstaje w Gdańsku, a 5 w Kosakowie. Dwie gdańskie stacje są już skończone i włączone do systemu: przy wiacie rowerowej przy PKM Gdańsk Rębiechowo i wiacie przy przystanku na al. P. Adamowicza przy ul. Kartuskiej. Wszystkie stacje zostaną ukończone do połowy kwietnia.

Ponadto na wiosnę rozpoczynamy działania promocyjne i edukacyjne, które z jednej strony będą promowały system Mevo, ale także będą uczyły bezpiecznego poruszania się po ulicach - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Konferencja prasowa w Gdańsku / Piotr Wittman / Materiały prasowe

W tym sezonie na rowerach Mevo będą jeździć także streetworkerzy. Metropolia wspiera działania społeczne, dlatego co roku będzie ogłaszany konkurs dla organizacji pożytku publicznego, w którym do wygrania będą darmowe abonamenty. W tym roku trafią one do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundacji Dom Hospicyjny w Pruszczu Gdańskim.

Wiosną Mevo będzie współorganizatorem rajdu rowerowego z Climate Classic Gdańsk, który przejedzie od Gdańska, przez m.in. Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Tczew, Pelplin, Gniew, Nowy Dwór Gdański, Stegnę i Ostaszewo.

Władze metropolii są zadowolone ze współpracy

Po sezonie zimowym nie ma zastrzeżeń do operatora systemu, czyli katalońskiej firmy City Bike Global.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z katalońskim operatorem, wszystkie elementy systemu zostały wdrożone do końca ubiegłego roku. W tej chwili pracujemy z Mevo i jego podwykonawcami z całej Europy nad elementami aplikacji, które będą nam pomagać w analizach, zbierać bardziej precyzyjne dane np. dotyczące tzw. map ciepła - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Mevo ma zmieniać nawyki mieszkańców

Statystyki pokazują, że rowery są potrzebne w metropolii przez cały rok, a mieszkańcy coraz chętniej korzystają z nich także w zimie. "W lutym tego roku w samym tylko Gdańsku odnotowano najwyższą średnią dzienną liczbę przejazdów w historii pomiarów od 2013 roku" - czytamy w komunikacie władz miasta.

Projekt ma zachęcać do korzystania z nieemisyjnych środków komunikacji / Piotr Wittman

Rower Mevo jest częścią szerszej polityki, która ma promować zdrowy styl życia, ale także troskę o środowisko. Dzięki temu, że mieszkańcy korzystają z rowerów , a nie z samochodów, do atmosfery zostało wyemitowane o 100 tys. kg CO2 mniej - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Z perspektywy Gdańska Mevo to także element polityki rowerowej. Za chwilę rozpoczniemy działania, które zachęcają do dojazdów do szkół jednośladami - to będzie Rowerowy Maj, a jesienią kolejna odsłona kampanii Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska. W tej chwili w Gdańsku odbywa się wizyta przedstawicieli Europejskiej Federacji Cyklistów, która przygotowuje nas do Velo-city, czyli największej konferencji rowerowej, która odbędzie się w przyszłym roku w Gdańsku - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.