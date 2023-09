24-latka była poszukiwana 19 listami gończymi, 32 zarządzeniami oraz 2 europejskimi nakazami aresztowania. Kobieta, która ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości za oszustwa na portalach sprzedażowych, została zatrzymana przez policjantów z Pucka.

Miejsce pobytu poszukiwanej 24-latki ustalił funkcjonariusz z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Kobieta była poszukiwana 19 listami gończymi wydanymi przez sądy, 32 zarządzeniami i 2 europejskimi nakazami aresztowania m.in. za oszustwa. Kobieta od kilku lat ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Kryminalny z puckiej komendy, przez kilka miesięcy gromadził i weryfikował każdą informację, mogącą doprowadzić do ustalenia 24-letniej oszustki, która naciągała kupujących na internetowych portalach aukcyjnych. Funkcjonariusz we współpracy z niemieckimi organami ścigania wytypował miejsce, w którym mogłaby przebywać poszukiwana - relacjonowała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Pucku asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk.



Wczoraj popołudniu, na jednym z przystanków autobusowych na terenie Gdyni kryminalni z Pucka zatrzymali 24-latkę, którą doprowadzili do komendy, a dziś do zakładu karnego, w którym odbędzie zasądzony wyrok, kilku lat pozbawienia wolności - podała oficer prasowa.



Wobec zatrzymanej prowadzone są inne postepowania na terenie całego kraju. Za oszustwo grozi 8 lat więzienia.