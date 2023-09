W skrzydle południowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie rozpoczęły się pracę nad odtworzeniem historycznej kolorystyki elewacji. Po analizach wytypowano dwie barwy: kolor tynków określono jako "naturalny", kolor detali jako "barwę piaskowca".

Do oryginalnej kolorystyki odniesiono się już w latach 50. XX wieku podczas planowanej odbudowy zamku. Wtedy to decyzją służb konserwatorskich przystąpiono do odbudowy książęcego zamku w formie z ostatniej fazy panowania Gryfitów, przywracając późnogotycki styl dla południowego skrzydła oraz renesansowy dla pozostałych - wyjaśnia dr Małgorzata Gwiazdowska, pełniąca ze strony Zamku nadzór konserwatorski nad inwestycją "Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie".

Podczas powojennej odbudowy, w oparciu o zachowane materiały źródłowe z Archiwum Książąt Szczecińskich, renesansowe skrzydła zamku zostały pokryte szorstkim, białym tynkiem, a detale architektoniczne, jak attyki, opaski okienne, boniowania, gzymsy, wykonane z piaskowca albo pomalowane w kolorze piaskowca.

Te same rozwiązania przyjęte zostały również obecnie. Pozwoliło to na możliwie wierne odtworzenie oryginalnej barwy zabytku.

Temat kolorystyki elewacji Zamku był analizowany i konsultowany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na Zamku powołano do tego specjalny zespół specjalistów i historyków sztuki.

Na skarpie północnej trwają prace ziemne związane z reprofilacją oraz wzmocnieniem skarpy. Realizowane są też prace sieciowe. Wykonywana jest konstrukcja żelbetowa tarasu wschodniego oraz północnego. W części południowej wykonywane są prace wykończeniowe oraz instalacyjne - wylicza Paweł Kwiecień, rzecznik prasowy Mostostalu Warszawa SA, która to firma odpowiada za wykonanie przebudowy zamku.

Zgodnie z podpisaną w sierpniu ubiegłego roku umową wyłoniona w przetargu firma Mostostal Warszawa SA na prace dotyczące tarasów ma 18 miesięcy, a na pozostałe - 30 miesięcy.

Całość prac kosztować ma prawie 85 mln zł, z czego blisko 31 mln zł na modernizację tarasów dofinansowane zostanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.