7 maja do Szczecina wracają spacery miejskie z przewodnikiem. Jak co roku organizuje je Żegluga Szczecińska, we współpracy z osobami, które o Szczecinie mieście wiedzą wszystko.

/ Shutterstock W tym roku opracowano ponad 20 tras, a piesze wycieczki będą się odbywać praktycznie w każdą sobotę aż do września. To opcja nie tylko dla turystów, ale i mieszkańców. Spacery odbywają się w językach polskim i niemieckim. Będzie można zobaczyć i usłyszeć wiele ciekawych historii na temat naszych kamienic i ich mieszkańców. Poznamy też słynne mieszkanki rodu Gryfa. Będziemy mogli poznać smaki Szczecina, ale też i krwawe i dość kryminalne historie naszego miasta. Całą rozpiskę tematów oraz terminów tych spacerów znajdziemy na stronie internetowej www.visitszczecin.eu. Możemy wybrać termin, możemy wybrać temat i oczywiście też możemy się już od razu zapisać na taki spacer. Im szybciej tym lepiej bo spacery są limitowane - mówi Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Zapisy trwają w internecie na stronie Żeglugi Szczecińskiej, albo w centrum informacji turystycznej w Alei Kwiatowej na placu Żołnierza Polskiego. Warto pospieszyć się z rezerwacją terminu, bo liczba uczestników spacerów jest ograniczona.

