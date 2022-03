Darmowy kurs języka polskiego organizuje dla uchodźców z Ukrainy Uniwersytet Szczeciński. Zajęcia obejmą podstawy, tak by przybyli do Szczecina Ukraińcy mogli samodzielnie zrobić zakupy czy zapytać o drogę.

/ Shutterstock

Zajęcia organizuje Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Bezpłatne kursy języka polskiego będą adresowane dla młodzieży i dorosłych przybywających z Ukrainy. Prowadzone będą na poziomie podstawowym.

- Są to zajęcia mające przygotować te osoby do podstawowej komunikacji, w zakresie różnego rodzaju niezbędnych sytuacji, z jakimi będą mieć do czynienia. Oferujemy też wsparcie przy wypełnieniu dokumentów czy przy napisaniu podań czy wniosków - mówi Agnieszka Szlachta z Wydziału Humanistycznego US.

Zajęcia będą odbywały się w budynku Wydziału Humanistycznego US przy al. Piastów 40b w soboty w godz. 10.00 - 12.30. Będą obejmować jednorazowo 3 godziny dydaktyczne.

- Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego aktywnie włączył się w pomoc Ukrainie. Nauką języka polskiego chcemy w praktyczny sposób wspierać uchodźców, ale także stworzyć możliwość wzajemnego poznania się, porozmawiania - tego im i nam bardzo dzisiaj potrzeba - podkreśla Dziekan Wydziału Humanistycznego, dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US.

Kurs rozpocznie się 26 marca br. i będzie obejmował 10 spotkań.

Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: kursy.jezykowe@usz.edu.pl. Zapisy trwają do 18 marca br. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres mailowy do kontaktu.