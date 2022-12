Rocznicowy seans filmowy organizuje dziś szczeciński Klub Delta. W 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego wyświetlony zostanie film "Pacyfikacja stoczni szczecińskiej im. A. Warskiego w 1981 r.". Będzie też można wysłuchać rozmowy z reżyserką filmu Moniką Wilczyńską-Mazanek.

Seans odbędzie się o 17.30 w Klubie Delta przy ul. Racławickiej 10. / Klub Delta /

Do pacyfikacji stoczni szczecińskiej doszło w nocy z 14 na 15 grudnia 1981 roku. W zakładzie od momentu wprowadzenia stanu wojennego i internowania liderów szczecińskiej opozycji trwał strajk. Protestowało około 4 tysięcy osób.

Ówczesne władze zareagowały szybko. Czołgi wjechały do stoczni, zdemolowały bramę, budząc przerażenie stoczniowców. Jednak w przeciwieństwie do tego, co się stało w kopalni Wujek, gdzie zastrzelono kilkunastu strajkujących górników, w Szczecinie nie doszło do rozlewu krwi. Film opowiada o tym, jak przebiegał strajk i sama akcja pacyfikacji stoczniowców.

Ta historia w Polsce i samym regionie jest mało znana. Stoczniowcy nie chcieli, by powtórzyły się wydarzenia z Grudnia '70, kiedy użyto wojska, które strzelało do strajkujących robotników, dlatego zachowując zimną krew, poddali się bez walki.

W filmie wykorzystano materiały archiwalne, fotografie PAP, TVP 3 Szczecin, inscenizację rekonstrukcji pacyfikacji stoczni z 2011 r. oraz fragmenty zapisów dźwiękowych z samej pacyfikacji, które posiada IPN, a który nigdy nie były upublicznione. Bohaterowie, którzy opowiadają o tamtych dniach to działacze związku zawodowego Solidarność, byli pracownicy stoczni, byli wojskowi i byli milicjanci. Film pokazuje ludzi, którzy ponad 40 lat temu stali po dwóch stronach.

Trwający 49-minut dokument "Pacyfikacja stoczni szczecińskiej im. A. Warskiego w 1981 r." wyreżyserowały Monika Wilczyńska-Mazanek i Agnieszka Kuchcińska-Kurcz. Jego premiera odbyła się w 2022 roku.

Dzisiejszy seans rozpocznie się o g. 17.30 w Klubie Delta, przy ul. Racławickiej 10.