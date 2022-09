To trzeci wynik w historii charytatywnej Galerii Szpargałek. Mieszkańcy po wakacyjnej przerwie przekazali na konta organizacji publicznego niemal 7600 złotych. Od początku istnienia jedynej takiej galerii w kraju, potrzebujący otrzymali ponad 234 tysiące złotych.

Przez punkt położony w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej przewinęły się setki osób. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

Galeria Szpargałek działa od 2018 roku. W momencie uruchomienia nikt nie spodziewał się tego, że pomysł tak chwyci.

Mimo że przygotowanie każdej edycji wymaga dziesiątek godzin: trzeba z odpadów wybrać przedmioty, doczyścić je, sprawdzić, skatalogować i to każdą z osobna, opłaca się. Pokazuje to każda kolejna edycja. Wczorajsza była prawdziwym hitem - mówi Andrzej Kus z Zakładu Usług Komunalnych.

Przez punkt położony w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej przewinęły się setki osób. Magazyny zostały wyczyszczone z przedmiotów. Szkło, porcelana, meble, zabawki, książki i elementy wystroju wnętrz znalazły nowych właścicieli. Ci wpłacali symboliczne kwoty na wybrane przez siebie konta organizacji pożytku publicznego. W ten sposób konta zostały zasilone kwotą niemal 7600 złotych.

To trzeci najwyższy wynik w historii naszego magicznego miejsca. 27 kwietnia tego roku Szpargałek "zebrał" 7760 złotych, a 1 września 2019 roku 8042 złote - dodaje Andrzej Kus.

Kolejna edycja Galerii Szpargałek odbędzie się już za miesiąc. W tym czasie uzupełniane będą puste miejsca na półkach. Zachęcamy do tego, by przejrzeć swoje mieszkania w poszukiwaniu odpadów, które są nam już zbędne, a mogę sprawić radość komuś innemu. Można przynosić je do każdego Ekoportu w naszym mieście. Jeśli będą się nadawały - zasilą kolejną edycję Szpargałka - mówi Andrzej Kus.