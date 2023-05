W czwartek rozpocznie się sezon na miejskim kąpielisku Arkonka. Wstęp na terenem kompleksu basenowo-rekracyjnego w tym sezonie będzie droższy o 50 proc.

Kąpielisko Arkonka w Szczecinie/ Zdj. archiwalne / Marcin Bielecki / PAP

Baseny są wyczyszczone, woda przebadana, wszystkie sprzęty sprawdzone i gotowe do użytku. Odwiedzającym udostępnione zostaną wszystkie baseny: sportowy, łezka, morze, rwąca rzeka oraz zjeżdżalnie - przekazała Paulina Łątka z Urzędu Miast w Szczecinie.



Na Arkonce, oprócz basenów, dostępne są też: korty do tenisa i badmintona, miejsca do grillowania, plac zabaw, siłownia pod chmurką, leżaki, hamaki, sztuczna plaża, boiska do plażowej piłki siatkowej i skatepark. Działać będą też cztery punkty gastronomiczne.



W tym roku wstęp na kąpielisko Arkonka jest droższy o 50 proc. w stosunku to ubiegłego roku. Całodniowy bilet ulgowy kosztuje 12 zł, a bilet normalny - 24 zł. Dzieci do lat 6 oraz osoby niepełnosprawne z opiekunem z atrakcji Arkonki mogą korzystać bezpłatnie.

Dostępne są też karnety: na 10 wejść ulgowy - 108 zł, normalny - 216 zł. Obowiązują również zniżki w ramach Szczecińskiej Karty Rodzinnej i Karty Seniora.



Bilety na Arkonkę możemy kupić przy pomocy aplikacji Mobilna Karta Miejska Szczecin, na dzień bieżący i dwa kolejne.



Arkonka będzie czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 10-19, a w piątki, soboty i niedziele do godz. 20. W sierpniu we wszystkie dni tygodnia do godz. 19.