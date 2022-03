Zbiórkę darów dla Ukrainy prowadzi na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie Urząd Marszałkowski. Dary trafią do obwodów mikołajowskiego i odeskiego, z którymi region współpracuje. Potrzeba najpilniej śpiworów, karimat, latarek czy baterii.

Wśród potrzebnych artykułów są karimaty i śpiwory. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego /

Zbiórka darów na rzecz mieszkańców Ukrainy trwa od połowy marca. W punkcie prowadzonym przez urząd marszałkowski pojawił się najpotrzebniejszy sprzęt medyczny, opatrunki, powerbanki, karimaty, śpiwory, konserwy. Ale pomoc jest wciąż bardzo potrzebna.

Dziękujemy za odzew ze strony mieszkańców Pomorza Zachodniego, firm, instytucji i organizacji. Dzięki państwa zaangażowaniu punkt w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wypełnia się darami dla naszych przyjaciół z Ukrainy. To wsparcie potrzebne będzie jeszcze przez długi czas, dlatego serdecznie zachęcam wszystkich, którzy mogą pomóc, do włączenia się w przygotowanie transportów humanitarnych. Zbiórka jest bezterminowa - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wśród darów znalazł się m.in. sprzęt medyczny - resuscytatory dla dzieci i dorosłych, różnego rodzaju rurki intubacyjne, nożyczki ratownicze, ssaki, pulsoksymetry, maski chirurgiczne, szyny. Codziennie trafia coś nowego.

Wśród ostatnich darów są 4000 konserw rybnych o długich terminach ważności. Każdego dnia przybywają kartony ze środkami czystości, z żywnością czy z lekami. Wsparcie przyjechało także z Niemiec. To mleko modyfikowane dla niemowląt czy słoiczki z daniami dla dzieci - mówi Gabriela Wiatr, rzeczniczka marszałka.

Aktualnie najbardziej potrzebne są: karimaty i śpiwory, latarki i baterie, powerbanki i kable mikro USB, żywność i środki opatrunkowe.

W prowadzonym punkcie nie jest przyjmowana używana odzież i obuwie.

Zbiorka prowadzona jest na Zamku Książąt Pomorskich od poniedziałku do piątku. / Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego /

Punkt przyjmowania darów rzeczowych przeznaczonych do wysłania do Ukrainy mieści się w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, wejście I. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 18.00.

Dary trafią do Mikołajowa i Odessy, gdy zostanie zebrana ich wystarczająca ilość.